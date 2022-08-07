Halka verdi talkını kendi yuttu salkımı

‘Yoksulluk, açlık bir sınavdır’ diyerek halka tasarruf çağrısı yapan Diyanet bu yılın ilk 6 ayında 9 milyar 897 milyon liralık rekor bir harcamaya imza attı.

Deniz AYHAN

VATANDAŞIN kesesindeki yangın her geçen gün büyüyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan vatandaşa tasarruf çağrısı yapan ve ‘’Yoksulluk, açlık bir sınavdır” diyerek sabır tavsiye eden Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılın ilk 6 ayında yaptığı rekor harcama, 9 milyar 897 milyon liraya ulaştı. Diyanet, 2022’nin Ocak-Haziran ayları arasında, 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 55 daha fazla para harcadı. 2022 yılında 16 milyar liraya ulaşan bütçesi, yüksek tutarlardaki harcamaları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet’in yılın ilk altı ayında yaptığı harcamalar kalem kalem açıklandı. Diyanet, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 6 milyar 362 milyon TL harcamıştı.

GİDERLER KATLANDI

9.8 milyar TL’lik rekor harcamanın büyük bölümü, “Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi” için yapıldı. Yönetim ve Destek programı için ise 204 milyon 648 bin TL harcandı. 130 bini aşkın personeli bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en yüksek gideri din hizmetleri içinde yer alan personel harcamaları oldu. 2021 yılının ilk yarısında 5.2 milyar TL’lik personel gideri bulunan Diyanet’in 2022 yılının ilk yarısındaki personel gideri ise 8.1 milyar TL oldu ve 2021 yılına göre 2022 ‘de yüzde 53 arttı.

‘BUNLAR İMTİHAN’

Diyanet Şubat ayında yayınladığı hutbesinde de yoksulluk ve açlığın bir imtihan olduğunu belirterek, “Hayatımız boyunca pek çok sıkıntı, musibet ve keder ile karşılaşırız. Sonuçları ne olursa olsun başımıza gelen her olay, dünya imtihanının bir parçasıdır” denilmiş ve bu durumun ilahi takdir olduğu belirtilerek, tevekkülle karşılanması istenmişti.

Oysa tasarruf bile etmişler!

Diyanet 2021 yılının ilk 6 ayında 25.2 milyon TL yolluk gideri harcaması yaparken bu miktar, 2022’nin ilk 6 ayında 54 milyon 786 bin TL’ye yükseldi. Diyanet “Tasarruf tedbirleri kapsamında hukuk müşavirlerimiz ve avukatlarımızın duruşmalara fiziki katılımları yerine, online ortamda katılımları gerçekleştirilerek yolluk ve harcırah giderleri minimum seviyeye indirilmiştir” dedi.