Halka yarayacak ne varsa iktidar oylarıyla reddedildi

2023 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından verilen ve vatandaşların yararına olacak tüm önergeler iktidar ortakları AKP ve MHP’nin oylarına takıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden 2023 bütçesinde, vatandaşın yararına olan ne varsa AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Muhalefet tarafından verilen, öğrencilere ücretsiz yemek ve su dağıtılması, 200 bin yeni öğretmen atanması, yoksul ailelere bebek bezi ve mama yardımı yapılması, engellilere yeni kadro açılması, üniversite öğrencilerine burs desteğinin arttırılması, evde çalışan kadınlara sağlık sigortası yapılması, şehit ve gazi yakınlarına ekonomik destek verilmesi, yoksul ailelere ısınma ve elektrik yardımı yapılması gibi tüm önergeler AKP-MHP tarafından reddedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında reddedilen önergelerden bazıları şöyle oldu:

■ CHP, İYİ Parti 7 milyon 600 bin çocuğa okullarda ücretsiz yemek ve su verilmesini teklif etti. Önergeler reddedildi.

■ İYİ Parti, 500 bin yeni öğretmen atamasını istedi, reddedildi.

■ İYİ Parti yoksul ailelere bebek bezi ve mama almaları için yardımda bulunulmasını istedi, reddedildi.

■ İYİ Parti ve HDP kadro bekleyen engelli vatandaşlara kadro açılmasını önerdi, reddedildi.

■ HDP’nin evde üretim yapan ve ev eksenli çalışan kadınlara sosyal sigorta yapılması teklifi reddedildi.

■ İYİ Parti şehit yakınları ve gazilere ekonomik destekte bulunulmasını, desteklerin artırılmasını önerdi, reddedildi.

■ İYİ Parti yoksul vatandaşa doğalgaz, odun, kömür, elektrik yardımı yapılmasını istedi, reddedildi.

■ İYİ Parti üniversite öğrencilerine verilen 850 liralık eğitim bursunun 1500 liraya yükseltmesini istedi, reddedildi.