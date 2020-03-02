Halkbank Davası Yarın Başlıyor

Geçen Ekim ayında Halkbank aleyhine açılan dava, savcılık ve savunmanın katılımıyla yarın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde başlayacak.

New York’ta açılan dava, şimdiye kadar Halkbank’ın duruşma tebligatını kabul etmemesi ve davaya sınırlı katılım talebi nedeniyle, sadece savcılığın katılımı ve kendilerinin bankayı savunmak için görevlendirmediğini öne süren hukuk firması King & Spalding’in avukatlarının sınırlı katılımıyla devam etmişti.

Halkbank, bir üst mahkemeye başvurup duruşmalara sınırlı katılım talebinin kabul edilmesini talep etmişti. Halkbank ayrıca New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden duruşmaların istinaf mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ara verilmesini istemişti.

Bir üst mahkeme Halkbank’ın ara verilmesi talebini kabul etmiş; New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde süren duruşmalar durdurulmuştu.

Geçen ay New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesinin Halkbank’ın sınırlı ve özel yargılanma başvurusunu reddetmesi sonrasında, ara verilen duruşmaların yeniden başlatılması kararı alınmıştı.

Halkbank’ı King & Spalding hukuk firmasına bağlı üç avukat savunacak

Halkbank, bir üst mahkemenin taleplerini reddetmesinin ardından, daha önce katılmayı reddettiği duruşmalara katılacağını açıklamıştı.

Hakim Richard Berman, Halkbank’ın da katılacağı duruşmaların ilkinin 3 Mart’ta yapılacağını bildirmişti.

Yarın yapılacak duruşmada Halkbank’ı King & Spalding hukuk firmasının avukatları, Andrew Hruska, William Johnson ve Jacob Gerber savunacak.

Halkbank’a yönelik ağır suçlamalar

Geçen Ekim ayında Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde açılan davada şu suçlamalar yer alıyor:

ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasasını’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.

Halkbank aleyhine 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu iddia edilmişti.

Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu iddia edilmişti.

İddianamede Halkbank’ın yaptığı transferlerin yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü.