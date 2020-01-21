Halkı isyan ettiren taş ocağı AKP’li başkanın yeğeninin çıktı

Giresun’a bağlı Kovanlık ilçesinde 2 Ocak’ta meydana gelen heyelanda yol 15 gün ulaşıma kapandı. Yolda çatlakların oluşması sonucunda tehlike arz eden yolu kullanamayan bölge halkı ise seslerini duyurmak için eylem yaptı.

Heyelanlara taş ocağında yapılan patlamaların neden olduğunu ileri süren köylüler, taş ocağının kapatılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

ŞİKAYETLER SONUÇSUZ KALDI

AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yeğeni Bilal Çağırıcı’ya ait olan taş ocağı için CİMER, Valilik ve Kaymakamlık gibi şikâyet mercilerine yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını söyleyen 300 nüfuslu Düz Mahallesi Muhtarı Atanur Bektaş, “Siyasi bir süreç olduğu için önümüze taş konuluyor. Kime başvurduysak her gelen ‘zararı yok’ dedi. Ama bizim bölgemiz heyelan bölgesi. Haftada 3 sefer patlama oluyor” diye konuştu.

Öte yandan taş ocağı için “ÇED raporu almaya gerek yok” raporu olduğu ve ruhsatı bulunduğu belirtildi.

11 HEYELAN SONUCU 11 EV ZARAR GÖRDÜ

1993 yılından bu yana Kovanlık beldesine bağlı Düz Mahallesi’nde meydana gelen toplam 11 heyelanda 11 ev ve tarım arazisi zarar gördü.

Geçen yıl meydana gelen heyelanda bir iş makinesi taşlar altında kaldı. Son heyelan ise 2 Ocak günü meydana geldi. 15 gün kapalı kalan yol geçtiğimiz cuma günü tekrar açıldı. Ancak yolda oluşan çatlaklar nedeniyle bölge halkı yolu kullanırken korktuklarını dile getirirken, taş ocağı ise faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.