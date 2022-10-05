Halkın % 55’I “Erdoğan’a asla oy vermem” dedi

Ankette AKP’nin oy oranı % 31.1, MHP’nin oyu da % 7.1 olarak hesaplandı. Böylece Cumhur İttifakı % 40’ın altında kaldı. CHP’ye destek % 28.4, İYİ Parti 13.5 çıktı. HDP % 9.2 oyla kritik parti oldu…

Yöneylem Araştırma anketörleri, 27 ilde 2 bin 400 kişiye sordu, bu yanıtı aldı:

YÖNEYLEM‘in son kamuoyu araştırması 26-30 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışırsa kime oy verecekleri de soruldu. Kılıçdaroğlu’nun desteği % 46.8 olarak ölçülürken, Erdoğan’a destek % 40.6’da kaldı. ‘Oy vermek’ diyenlerin oranı % 9, ‘Kararsızım’ diyenlerin oranı da % 2.4 çıktı. Erdoğan’a karşı en yüksek desteği ise Mansur Yavaş aldı. “Yavaş aday olursa oy veririm” diyenlerin oranı % 57.3’e ulaşırken, “Erdoğan’ı oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 34.2’ye indi.

MUHALEFET % 50.7

Buna göre halkın yüzde 63.5’i Parlamenter sistem yanıtı verirken, sadece yüzde 30.9’luk kısmı Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi tercihini yaptı. “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan‘a oy verir misiniz?” şeklinde yöneltilen soruya “Asla oy vermem” diyen katılımcıların oranı yüzde 55.8 oldu. Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 32.4’te kaldı. Ayrıca muhalefet adayını tercih edenlerin oranı yüzde 50.7 olarak kayıtlara geçti.

EN ÖNEMLİ SORUN

Katılımcılara ayrıca Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu da soruldu. Gelen yanıtlar arasında ekonomik kriz ve üretimsizlik yanıtı yüzde 56.2 ile öne çıktı. Enflasyon ve hayat pahalılığı diyenlerin oranı ise yüzde 39 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır sorusuna ise katılımcıların yüzde 47.2’lik bölümü “Doğru bir aday gösterilirse muhalefet adayı kazanır” cevabını verdi.