Halkın % 72.3’ü 1 yıl içinde seçim bekliyor

Avrasya Araştırma Şirketi’nin temmuz ayında yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankette sorulan, “Parlamenter sistem ile bugünkü başkanlık sistemi arasında referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur?” şeklindeki soruya, yurttaşların yüzde 58.9’u “Parlamenter sistem” yanıtını verdi.

“Başkanlık sistemi” diyenlerin oranı yüzde 32, kararsızların oranı yüzde 9.1 oldu. Ankete göre; vatandaş erken genel seçim de beklemiyor. Yapılan ankette, “Sizce erken genel seçim olur mu?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 33.5 iken, “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 56.4, kararsızların oranı ise yüzde 10.1 oldu.

ERDOĞAN KAZANIR MI?

“Önümüzdeki 1 yıl içinde erken seçim olur mu?” sorusuna ise “Evet” diyenlerin oranı yüzde 72.3, “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 15.6, kararsızların oranı yüzde 12.1 şeklinde oldu. “Erken seçim olması halinde Erdoğan kazanır” diyenlerin oranı yüzde 44.9, “Kazanamaz” diyenlerin oranı ise yüzde 45 olarak yansıdı.

Vatandaşlar, “En çok hangi genel başkanı beğeniyorsunuz” sorusuna yüzde 37.8 oranında “Erdoğan” dedi. Beğenmeyenlerin oranı yüzde 42.1 oldu. Yüzde 20.1 ise “Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum” dedi.

HANGİ GENEL BAŞKAN?

Genel başkanlara ankette çıkan beğeni oranları şöyle oldu: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Beğeniyorum, yüzde 32.4. Beğenmiyorum, yüzde 46.3. Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum, yüzde 21.3. İYİ Parti lideri Meral Akşener: Beğeniyorum, yüzde 21.9. Beğenmiyorum, yüzde 54.7. Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum, yüzde 23.4. MHP lideri Devlet Bahçeli: Beğeniyorum, yüzde 15. Beğenmiyorum, yüzde 56.7. Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum, yüzde 28.3.