Halkın bağışlarıyla yapılan bina kaderine terk edildi

2010-2011 yılında İskilip ilçesine Hitit Üniversitesine bağlı olarak Meslek Yüksek Okulu (MYO) açılmasına karar verildi. Ancak binası olmayan MYO’ya, belediye tarafından yapılan terminal binası verildi.

Üniversite gençlerin yetersiz ve sağlıksız bir ortamda eğitim gördüğünü ve yeni bölümlerin açılmasına uygun olmadığını belirterek vatandaşların da yardımlarıyla 2015 yılı Aralık ayında yeni bir binanın temeli atıldı. 4 Katlı ve yaklaşık 1500 metrekarelik alana yapılan yeni bina 2017 yılında tamamlanarak üniversiteye devredildi.

YENİ BİNA DEPREME DAYANIKSIZ ÇIKTI

İskilip MYO’nun yeni binasını devralan üniversite, inşaattan numuneler alarak yaptığı inceleme sonucunda binanın sağlıklı olmadığı ve depreme dayanıksız olduğunu tespitti. Bunu üzerine yeni bina, 2019 yılında yaklaşık 1.5 milyon lira harcayarak güçlendirme çalışması yapılmaya başlandı.

Ancak güçlendirme çalışmaları da açıklanmayan sebeplerden dolayı okul inşaatı tekrar durduruldu. Ve bu binada çürümeye terk edildi. MYO’da eğitim gören 509 öğrenci ise geçen yıl belediyeye ait bir binada öğrenimlerine devam etti.

OKUL OLACAKTI, PARK YERİ OLDU

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, devletin imkanlarının ve parasının boş yere harcandığını belirterek, “Daha önce İskilip MYO’ya devredilen eski terminal binasının yıkılmak üzere kaderine terk edilmiş. Yeni binanın ise üniversite tarafından devralınmasına rağmen tamamlanmamış.

Halkın bağışlarıyla yaptırılan yeni bina şu anda resmi araçlar için garaj yeri olarak kullanılıyor. Bu bina sağlam ise neden eksiklikleri tamamlanıp eğitime açılmıyor? Eğer sağlam değilse neden Hitit Üniversitesi bu binayı devraldı? Bu binayı hangi müteahhit yaptı ve neden kaderine terk edildi? Binanın yapımı için halktan ne kadar para toplandı? Tadilat ve güçlendirme için 1 milyon 581 bin 400 TL harcanmasına rağmen inşaat neden durduruldu bilmiyoruz” diye konuştu.

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