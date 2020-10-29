‘Halkın Bakkalı’ netten tüm ülkeye satış yapacak

Tarımda yerli ırk ve yerli tohumla yerel kalkınma modelini benimseyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yolda kooperatiflere verdiği desteği bir ileri aşamaya taşıyor.

Tarımsal kalkınma kooperatiflerine alım garantisi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kooperatiflerden aldığı ürünleri satmak için kentte 8 adet Halkın Bakkalı kurdu. Tunç Soyer, Halkın Bakkalı uygulamasını bundan sonra internet üzerinden satış portalı ile tüm Türkiye’ye yayacaklarını açıkladı. İhracat da yapılabilecek bir çalışmaya girdiklerini söyleyen Soyer, burada mandalina kurusu gibi katma değeri 5-6 kat artan yeni endüstriyel ürünlerin de satışının yapılacağını belirtti.

HAZMEDEMİYORUZ

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği toplantıda soruları yanıtlayan Tunç Soyer, Hollanda kadar bir tarım toprağı bulunan Ege Bölgesi’nin tarımda dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olan ülkeden çok geride olmasını hazmedemediğini belirtti.

Kısa süre önce buğday, arpa ve mısırda ithalatta gümrüklerin sıfırlanmasını eleştiren ve bu adımın Türk tarımını ithalatın kısır döngüsüne soktuğunu belirten Soyer, “İthalatta vergiyi sıfırlayarak üretimi güçlendiremezsiniz. Bu büyük yanlışla siz kendi çiftçinizi Fransız ve Alman çiftçisi ile haksız rekabete sokuyorsunuz. O üretimden vazgeçtikçe daha çok ithal etmek zorunda kalıyorsunuz” dedi.

HAVZA BAZLI PLANLAMA YAPIYOR

Tunç Soyer, tarımda en önemli eksikliğin planlama olduğunu vurgulayarak, İzmir’de havza bazlı üretim planlaması için bir envanter çalışması başlattıklarını açıkladı. Soyer, “İlgili bakanlık böyle bir çalışma yapmıyor, maalesef burada büyük bir eksik var. Biz İzmir’de hangi havzada en iyi ne yetişir, buna ne kadar destek verebiliriz, bunu ortaya koyacağız” dedi. Soyer, yerel tohum ve yerel ırkı desteklediklerini belirterek, “1 avuç karakılçık buğdayı ile başladığımız bu yolculukta 1000 dönümü aştık” diye konuştu.