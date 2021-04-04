Halkın enflasyonu yüzde 50’ye dayandı

Ekonomik krizin kıskacındaki halk, pandeminin getirdiği zorlukların da etkisiyle büyük bir geçim sıkıntısına sürüklenirken, döviz kurları ve art arda gelen zamların tetiklediği enflasyonda bıçak kemiğe dayandı. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verisinin yeni bir zirveye ulaşması beklenirken, toplumun yüzde 46.8’i gıda enflasyonunu yüzde 40’ın üzerinde hissettiğini açıkladı.

Metropoll araştırma şirketi tarafından yapılan ankete cevap veren 3 AKP seçmeninden biri fiyat artışlarını yüzde 40’ın üzerinde hissettiğini belirtirken, araştırma sonuçları TÜİK enflasyonu ile çarşı pazar enflasyonunun birbirini tutmadığını ortaya koydu. Alışverişlerde enflasyonu TÜİK’in açıkladığı gibi yüzde 20’nin altında hisseden kesim ise yüzde 5.5’te kaldı.

HALK İNANMIYOR

Pazartesi günü açıklanacak resmi enflasyon verisi öncesinde, Metropoll tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Nabzı Mart 2021 araştırmasının, enflasyon beklentilerine ilişkin sorusu halkın gerçek gündemini ortaya koydu. TÜİK şubat ayı enflasyonunu yüzde 15.61 olarak açıklarken, gıda enflasyonu ise yüzde 18.40 olmuştu. Metropoll araştırmasında ise “Sizce markette, pazarda gördüğünüz gıda fiyatları enflasyonu ne kadar?” sorusuna, katılımcıların neredeyse yarısı yüzde 40’ın üzerinde yanıtını verdi. Gıda enflasyonunu yüzde 30-40 arası hissedenlerin oranı yüzde 16.8 olurken, yüzde 20-30 arası diye yanıt verenlerin oranı ise 17.6 oldu.

SEÇMENLER BİRLEŞTİ

Seçmen dağılımına bakıldığında ise AKP’ye oy veren her 10 seçmenden 3’ü, CHP’ye oy veren her

10 seçmenden 6’sı gıda enflasyonunu yüzde 40’ın üzerinde hissettiğini açıkladı. Bu oran İyi Parti’de yüzde 65.7, HDP’de 57.1, MHP’de ise yüzde 28 oldu. AKP seçmeninin yalnızca yüzde 9.4’ü, CHP seçmeninin 3.1’i TÜİK’in açıkladığı şekilde gıda enflasyonunu yüzde 20’nin altında hissettiğini açıkladı. Bu oran İYİ Parti seçmeninde yüzde 2.1, MHP’de ise yüzde 4.5 oldu.

Mart ayı enflasyonu 1.5 yılın zirvesi olabilir

TL’nin büyük değer kaybettiği mart ayına dair yapılan anketlerde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi yıllık bazda yüzde 16.1 olarak kaydedildi. Bu beklentinin yarın açıklanacak TÜİK verilerinde gerçekleşmesi durumunda Türkiye’de yıllık enflasyon son 1.5 yılın en yüksek seviyesine çıkmış olacak. Araştırma sonucunu sosyal medya hesabından yorumlayan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da, “Halkın yarısı gıda enflasyonunun yüzde 40’ın üzerinde olduğunu düşünüyorsa, yüzde 19 faiz ile döviz talebini dizginlemek mümkün olur mu?” diye sordu.