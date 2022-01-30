HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ ALIM GÜCÜNÜN YOK EDİLMESİ , GERİSİ HİKAYE! | Erdoğan, İmamoğlu, Öcalan

Haber Başlıkları:

Birlik beraberlik yok edildi!

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İğneyi önce bi kedinize batırın, sonra ders vermeye kalkın

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Çıkıp o an “Evet yemekteyim ne olmuş” deyip yandaşların ağzına laf vermeyecektiniz

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Mobese, suç ve suçluyla mücadele dışında kişisel menfaatler elde etmek için kullanılamaz

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Devasa havaalanı ilk yoğun karda ‘Error’ verip kendini kapattı

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Marmaray’ı bedava yapmak popülizmin alasıdır

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Tazminat vermek yerine, para alındı

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Bu böyle gitmez, gitmeyecek!

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Bozdurmaz, alır gider sonra da dövizinin karşılığını değil kendisini ister

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Seni rezil eden rakamlar değil, hayatın gerçekleri

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Ekonomi diplomalı AKP Genel Başkanı’ndan bankalara ayar!

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Öcalan’a soracakmışız?! İyi de nasıl?

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Fetö 15 Temmuz’dan önce de ‘sakıncalı’ydı, kalkışınca terör örgütü oldu

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O halde Sezen Aksu değilse kimi kastettiniz?

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Ahh şu 299!

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Ayakkabı numarası kadar iq’ya sahip insanların anlamasını beklemek çok zor!

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Akom yokken Akom’daydı.

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Gazeteciliği bu kadar ucuzlatmayın, yeter dik durun

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AKP’li hiçbir bakan muhalif gazetecilerden oluşan bir grubun karşısına çıkamaz

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Cımbızla, kırp, iftira at, itibarı zedelemeye çalış. Adına habercilik de!

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Mobese, kişiyi gözetleme aracı olamaz!

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Vay arkadaş ne yemekmiş! Kar eridi, yankıları bitmedi.

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Geçmediğimiz yolun parasını niye biz ödüyoruz?

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Kompleks, kin ve nefret

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