HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ ALIM GÜCÜNÜN YOK EDİLMESİ , GERİSİ HİKAYE! | Erdoğan, İmamoğlu, Öcalan

Haber Başlıkları:
Birlik beraberlik yok edildi!
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İğneyi önce bi kedinize batırın, sonra ders vermeye kalkın
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Çıkıp o an “Evet yemekteyim ne olmuş” deyip yandaşların ağzına laf vermeyecektiniz
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Mobese, suç ve suçluyla mücadele dışında kişisel menfaatler elde etmek için kullanılamaz
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Devasa havaalanı ilk yoğun karda ‘Error’ verip kendini kapattı
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Marmaray’ı bedava yapmak popülizmin alasıdır
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Tazminat vermek yerine, para alındı
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Bu böyle gitmez, gitmeyecek!
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Bozdurmaz, alır gider sonra da dövizinin karşılığını değil kendisini ister
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Seni rezil eden rakamlar değil, hayatın gerçekleri
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Ekonomi diplomalı AKP Genel Başkanı’ndan bankalara ayar!
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Öcalan’a soracakmışız?! İyi de nasıl?
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Fetö 15 Temmuz’dan önce de ‘sakıncalı’ydı, kalkışınca terör örgütü oldu
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O halde Sezen Aksu değilse kimi kastettiniz?
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Ahh şu 299!
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Ayakkabı numarası kadar iq’ya sahip insanların anlamasını beklemek çok zor!
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Akom yokken Akom’daydı.
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Gazeteciliği bu kadar ucuzlatmayın, yeter dik durun
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AKP’li hiçbir bakan muhalif gazetecilerden oluşan bir grubun karşısına çıkamaz
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Cımbızla, kırp, iftira at, itibarı zedelemeye çalış. Adına habercilik de!
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Mobese, kişiyi gözetleme aracı olamaz!
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Vay arkadaş ne yemekmiş! Kar eridi, yankıları bitmedi.
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Geçmediğimiz yolun parasını niye biz ödüyoruz?
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Kompleks, kin ve nefret
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