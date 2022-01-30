HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ ALIM GÜCÜNÜN YOK EDİLMESİ , GERİSİ HİKAYE! | Erdoğan, İmamoğlu, Öcalan

Yazan:
Alaturka Online
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Haber Başlıkları:

Birlik beraberlik yok edildi!

İğneyi önce bi kedinize batırın, sonra ders vermeye kalkın

Çıkıp o an “Evet yemekteyim ne olmuş” deyip yandaşların ağzına laf vermeyecektiniz

Mobese, suç ve suçluyla mücadele dışında kişisel menfaatler elde etmek için kullanılamaz

Devasa havaalanı ilk yoğun karda ‘Error’ verip kendini kapattı

Marmaray’ı bedava yapmak popülizmin alasıdır

Tazminat vermek yerine, para alındı

Bu böyle gitmez, gitmeyecek!

Bozdurmaz, alır gider sonra da dövizinin karşılığını değil kendisini ister

Seni rezil eden rakamlar değil, hayatın gerçekleri

Ekonomi diplomalı AKP Genel Başkanı’ndan bankalara ayar!

Öcalan’a soracakmışız?! İyi de nasıl?

Fetö 15 Temmuz’dan önce de ‘sakıncalı’ydı, kalkışınca terör örgütü oldu

O halde Sezen Aksu değilse kimi kastettiniz?

Ahh şu 299!

Ayakkabı numarası kadar iq’ya sahip insanların anlamasını beklemek çok zor!

Akom yokken Akom’daydı.

Gazeteciliği bu kadar ucuzlatmayın, yeter dik durun

AKP’li hiçbir bakan muhalif gazetecilerden oluşan bir grubun karşısına çıkamaz

Cımbızla, kırp, iftira at, itibarı zedelemeye çalış. Adına habercilik de!

Mobese, kişiyi gözetleme aracı olamaz!

Vay arkadaş ne yemekmiş! Kar eridi, yankıları bitmedi.

Geçmediğimiz yolun parasını niye biz ödüyoruz?

Kompleks, kin ve nefret

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