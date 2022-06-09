Halkın gittiği plaj hassas koruma alanı ilan edildi

Bu kararı Cumhurbaşkanlığı aldı. Koyda 16 yıldır hizmet veren kafeterya, “Burası korunacak hassas alan ilan edildi” denilerek, polis ve zabıta tarafından boşaltıldı. Bodrum’daki son bakir koyun imara açılmasından endişe ediliyor.

Yaşar ANTER

Türkiye’nin en pahalı tatil merkezlerinden biri olan Muğla’nın Bodrum İlçesi, Yalıkavak’taki Küdür Yarımadası’nda bulunan Prensen Koyu’nda halkın ücretsiz girerek plajdan faydalandığı, son yer de Cumhurbaşkanlığı’nca hassas korunacak alan ilan edilerek tatilcilerin elinden alındı. Koyda 16 yıldır hizmet veren Patato Beach Kafe, işletmeci Metin Üzen’in (62) açtığı yürütmeyi durdurma davası sürer­ken, polis ve zabıta eşliğinde gelen Kaymakamlık, Tarım İl ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlile­rince tatilcilerin ve yabancı turist­lerin üzgün ve şaşkın bakışları ara­sında tahliye edildi.

Kaymakamlık Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Hayriye Erdem kendisine verilen talimatı uyguladığını belirterek, “Burası mera alanı olduğu için işgalci durumundasınız, Kaymakamlığın talimatı ile boşaltmanız gerekiyor. Burası Cumhurbaşkanlığı tarafından Kesin Korunacak Hassas Alan bölgesi içerisinde kalıyor. Ya siz tahliyeyi kendiniz yapacaksınız ya da biz yapmak durumunda kalacağız” dedi. Görevliler ve işletme sahibi arasında yaşanan tartışmaya, tatilciler de dahil oldu. Tahliye yaklaşık 1 saat süren gerginliğin ardından gerçekleştirildi.

RANTA MI AÇILACAK?

Yabancı turistler de tahliyeye tepki gösterdi. Xuma Beach isimli tatil köyünün yanı başında ve Yalıkavak Marina’nın karşısında konumlanan Prensen Koyu, Küdür Yarımadası’nda yer alıyor. Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı koy, Bodrum’da bakir kalan son yerlerden. Yalıkavak Marina’da yüksek fiyatlar nedeniyle demirleyemeyen tekneler de ücretsiz olan bu koyu tercih ediyordu. Halk, her şeyin ateş pahası olduğu Bodrum’da ücretsiz hizmet alabildikleri koyun imara açılıp, ranta çevrilmesinden endişe ediyor.

KAFETERYA SAHİBİ METİN ÜZEN: YARGI KARARINI BEKLEMEDİLER

Kafeteryayı 16 yıldır işleten Metin Üzen, “Birden bire gelip mahkeme kararı olmadan bir saat içerisinde boşaltın diyorlar, çadır mı burası, 16 yıllık işletme, bölge idare mahkemesinde dava devam ederken Kaymakamlık talimatı ile tahliye edilmek istenmemizin arkasında başka konular var” dedi. Ruhsatlarının bulunduğunu belirten Üzen, “Yapı kayıt belgelerimi aldım, bilgim olmadan iptal etmişler, yürütmeyi durdurma davası açtım, kazandım. Muğla 3. Bölge İdare Mahkemesi’nde dava sürerken kaymakamlığın bana 1 saat içinde boşalt demesine anlam veremiyorum. Bir tebligat da yapılmadı. Hem turizme hizmet ediyorum, hem de 10 işçiye ekmek veriyorum. Tam sezonun ortasında olacak iş mi?” diye konuştu.