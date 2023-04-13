Halkın parasıyla AKP’li siyasetçilerin düğünlerine takı 

AKP döneminde yapılan usulsüzlükleri gün yüzüne çıkaran İzmit’in CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis toplantısında, AKP’li Derince Belediyesi’nin 2022 yılında, AKP’li ünlü siyasi isimlerin düğünlerinde belediyenin kasasından, halkın parasıyla altın taktığını açıkladı.

Denetim raporlarının görüşüldüğü meclis toplantısında konuşan Kaplan Hürriyet, Derince Belediyesi’nin 2022 yılında gerçekleşen ünlü siyasi isimlerin düğünlerinde, belediyenin kasasından, halkın parasıyla altın taktığını açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

AKP’Lİ SİYASETÇİLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Toplantıda isim de veren Kaplan, “Belediye, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kızının düğün cemiyetinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun nikah cemiyetinde, AKP eski milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun yeğenin nikah cemiyetinde, AKP’li Kocaeli İl Yöneticisi Halit Çokan’ın çocukluk arkadaşının kızının düğün cemiyetinde altın takmış” dedi.

RAPORDA ‘TARAFLI’ GÖRÜŞÜNE YER VERİLDİ

AKP’li Derince Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Muhalefet Şerhi Raporu’nda, konuya şu şekilde yer verildi; “Belediye Başkanı kendi ilçe sınırları içerisinde davetli olduğu düğünlerde takı takmalıdır. Ancak ilçe sınırları dışındaki cemiyetlerde kendi imkanlarıyla takı takmalıdır. Bu konuda da taraflı davranıldığını görmekteyiz.”