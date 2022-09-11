Halkın parasıyla muhtarlara gezi

Borç batağındaki AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi muhtarlar için dört gün üç gecelik Balkan turu düzenliyor.

Deniz AYHAN

AKP‘li Yücel Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan arsalarını ve belediyeye ait mülkleri satarak borçlarını kapatmaya çalışırken, bir yandan keyfi harcamalara devam ediyor. 1 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğu açıklanan Belediye, vatandaş yoksullukla boğuşurken muhtarlarını belediye bütçesinden Balkan gezisine götürüyor. AKP’li Altıeylül ve Karesi ilçelerinin muhtarlarının gideceği 4 günlük geziye toplam 661 bin 500 TL ödenecek.

Başkanlığını AKP‘li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yaptığı Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği de nisan ayında 1 milyon 21 bin TL’ye yurt dışı teknik gezi düzenlemişti.

ÇEK BİRASI TADILACAKTI

Gezi programında “Prag’da ortaçağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, birbirinden güzel Çek kızlarının yaptığı ateş dansları eşliğinde ve aktörlerin muhteşem şovlarını izlemek, Gerinzing meyhanelerine ziyaret, Çek biralarını tatmak” gibi ifadeler yer almıştı. SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği gezi, iptal edilmişti.

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi‘nin, Portekiz ve Fas’a belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcısı ve bazı bürokratların da gittiği geziler düzenlediği, 651 bin 350 TL harcandığı açığa çıkmıştı.