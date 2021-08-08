Halkın yüzde 82’si ülkenin yanlış yolda ilerlediğini düşünüyor

Ipsos’un global araştırmasına göre, Türkiye’de işlerin yanlış gittiğini düşünen vatandaşların oranı 5 ayda yüzde 65’ten yüzde 82’ye yükseldi. Türkiye bu endişede 5 basamak yükselerek 4’üncü sıraya çıktı.

NURAY TARHAN

Global araştırma şirketi Ipsos’un 28 ülkede insanların endişelerini ortaya koymak üzere yaptığı son araştırma, Türkiye’de vatandaşların yüzde 82’sinin ülkede işlerin yanlış yöne gittiğini düşündüğünü ortaya koydu. Şubat ayında yapılan araştırmada halkın yüzde 65’i işlerin yanlış gittiğini söylemişti. Türkiye bu oranla Kolombiya, Peru ve Güney Afrika’nın ardından halkının ülke yönetimi konusunda endişelendiği dördüncü ülke oldu. Kolombiya yüzde 88’le ilk sırada gelirken, onu Peru yüzde 86, Güney Afrika da yüzde 83’le izledi. Böylece Türkiye, 5 ayda 5 basamak birden yükselmiş oldu. Şubat ayında Türkiye, 9’uncu sırada yer alıyordu.

“Dünyanın Endişeleri Neler?” araştırmasına göre, Türkiye’de yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı da yine global ortalamanın çok üzerinde, 9 puanlık artışla yüzde 40 seviyesinde. Türkiye bu ortalamayla da Rusya (yüzde 58), Macaristan (yüzde 45), Kolombiya’nın (yüzde 44) ardından dördüncü sırada yer aldı.

EN BÜYÜK ENDİŞE KORONA

Araştırmaya göre, dünyada işlerin yanlış yöne gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 63. Küresel olarak en büyük endişe nedeni yüzde 36 ile koronavirüs olurken, bu oranda geçen yıla kıyasla 14 puanlık bir azalış söz konusu. Koronavirüs endişesi 14 ülkede azalmış. İsrail, Rusya, Güney Afrika ve Avustralya’da Covid-19 endişesi konusunda kesin yükselişler görülüyor. Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Arjantin ve Kanada’da ise düşüş var. Türkiye’de koronavirüsün en büyük tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 22.

İŞSİZLİK KORKUTUYOR

Dünyada koronavirüsten sonra insanları en çok endişelendiren sorunlarda işsizlik, yoksulluk/sosyal eşitsizlik, finansal/politik yolsuzluk ve sağlık konuları başı çekiyor. İşsizlik yüzde 32 ile ikinci endişe kaynağı olurken, yüzde 31’le yoksulluk ve gelir adaletsizliği, yüzde 30’la da yolsuzluk onu izliyor.

Son dönemde bizde ve birçok ülkede yaşanan yangınlarla tekrar gündeme gelen iklim değişikliği de raporda yer aldı. Dünyanın sadece yüzde 14’ü iklim değişikliğini en büyük tehditlerden biri olarak görüyor. En çok endişelenen ülkeler yüzde 32 ile Kanada, yüzde 30’la Almanya ve yüzde 28’le Avustralya. Türk halkının bu konudaki endişe oranı ise sadece yüzde 9. Ülkemizin içinden geçtiği son yıkıcı yangın felaketinin önümüzdeki aylarda bu konuda kamuoyundaki farkındalığı artırıp artırmayacağı merakla bekleniyor.