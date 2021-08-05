Haluk Levent: AHBAP olarak Kazakistan’dan helikopter kiralıyoruz

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurucusu olduğu AHBAP Derneği vasıtasıyla Kazakistan’dan yangın söndürme helikopteri kiraladıklarını duyurdu. Şarkıcı, helikopterin Orman Müdürlüğü ekipleriyle kordineli olarak çalışacağını söyledi.

AHBAP kurucusu Haluk Levent, Türkiye’nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Levent, helikopterin Kazakistan’dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi.

“GENİŞ SU DEPOLU HELİKOPTER KİRALIYORUZ”

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz.”

“HER ŞİRKET, KURUM VE BELEDİYE HELİKOPTER KİRALAYABİLİR”

Açıklamasının ardından peş peşe sorular alan şarkıcı, helikopter kiralama konusunda da bilgi verdi. “Bilgi açısından yazayım” diyen Levent, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de her şirket, bazı kurum, dernek ve şahıslar kamu yararına uçak, helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yapar. Belediyeler de. Bir anda binlerce yorum geldi şaşırdım.”

“YAPMAYIN! GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUZ”

Haluk Levent, helikopter paylaşımının ardından kendilerini devlet ile kıyaslayan takipçilerini de sessiz kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, “Devletin kanunları çerçevesinde. Devletin onay verdiği dernek ile. Devletin izin verdiği basit helikopter kiralama işini paylaştık. Vay arkadaş. Devletle karşılaştırılıyoruz. Yapmayın , etmeyin! Devlet kurumları ile koordinasyonda olmasak bunu yapamazdık. Gerçekten üzülüyoruz” dedi.

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