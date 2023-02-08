Haluk Levent isyan etti: Bugün 3. gün, fiyat söyleyin hemen gönderelim

Yazan:
Alaturka Online
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Haluk Levent, depremin üstünden 50 saat sonra halen iletişim sorunları yaşanmasına dayanamadı. Ahbap Derneği’yle büyük bir yardım organizasyonun koordine eden sanatçı sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla isyan etti:

“Telefon operatörleri!
Bu 3. Gün

Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim!
Nedir bu ya !
Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık!
Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor.
Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!”

Levent ayrıca, jeneratör firmalarına da seslendi: “Sadece uygun fiyat istiyoruz”

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