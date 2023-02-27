Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan kentlerde hala barınma sorunu yaşanırken Türk Kızılay’ın, deprem bölgesine yardım götüren Ahbap Derneği’ne çadır sattığı ortaya çıktı.

Türkiye gündemine oturan olayın ardından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Ahbap’a çadır satışını doğruladı.

Satışı “Maliyetine sattık” diyerek savunan Kınık ayrıca “Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.” ifadelerini kullandı.

Ahbab Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent de dün sosyal medya hesabından bu bilgiyi doğruladı. Levent, bu sabah Fox TV’de katıldığı canlı yayında başında olduğu Ahbap’ın bölgeye götürdüğü yardımların ve Kızılay’dan alınan çadırlarla ilgili detayları paylaştı.

“SATIŞI İNTERNET SİTESİNDE GÖRDÜ ARKADAŞLAR”

Levent, tartışma konusu olan çadır satışıyla ilgili şunları söyledi:

* 15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. 28 tanesinin faturasını yayın yayınlayacaktık zaten. Arkadaşlar Kızılay’ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Sitelerde var. Ankara Eczacılar Odası da almış biz niye almayalım?

“İNSANLAR ÖLÜYOR ORADA ÇADIR GETİRMEM LAZIM”

* Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2050 çadır var. Kızılay’ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor. Ben o an hiçbir şey düşünemiyorum. İnsanlar ölüyor orada, dışarıda tir tir titriyorlar. Benim orada insanlara çadır getirmem lazım.

“20 BİN DE OLSA ALACAKTIM”

* Kızılay’da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa satın alacağım. Ben o anda ‘Kızılay oldu, toplum bize bir şey’ diye düşünemem. İnsanlar ölüyor, eksi 10 derece. Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay’dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa, AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var.

“KONSERVE DE ALDIK”

* Kızılay’dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem.”