Haluk Levent yılbaşı konserini hastanede verdi

AHBAP platformu ile yardıma muhtaç insanlara destek olan şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Arda ve Semih’i ziyaret etti. Gençlere verdiği sözü tutan ünlü sanatçı, burada özel bir konser verdi.

İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak amacıyla kurduğu AHBAP platformu ile binlerce kişiye yardım eli uzatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, örnek bir harekete daha imza attı. Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Arda ve Semih’e verdiği sözü tutarak, burada özel bir konser verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı, Arda ve Semih’i ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Elfida şarkısını söyleyen Haluk Levent, o anları “Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum” notuyla takipçileriyle paylaştı.

“BEN DE PARA KAZANIYORUM”

Levent, paylaştığı görüntülerin altına gelen yorumların ardından bir açıklama yapma gereği hissederek şunları yazdı:

“Bazı twitlerde “diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo” vs deniyor. Doğru değil bu. Evet bu gece 12 den önce çocuklara gitar çaldım ama 12 den sonra bende konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim”