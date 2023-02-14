Haluk Levent’ten Bahçeli’ye yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Ahbap’ı ve Babala TV’yi hedef göstermesinin ardından ilk yanıt Ahbap’ın başında bulunan Haluk Levet’ten geldi. Levent, sosyal medya hesabından “Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” dedi.

Levent paylaşımında, “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz” ifadelerini kullandı.