Haluk Levent’ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Hatay Valiliği’nin önünde “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz” dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı hakkında açıklama yaptı.

Haluk Levent, Adem Yarıcı’nın çocuklarının Hatay Valiliği tarafından himaye altına alındığını duyurdu.

ADEM YARICI’NIN ÇOCUKLARININ DURUMUNU PAYLAŞTI

Haluk Levent’in Adem Yarıcı’nın çocuklarına ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

“Arkadaşlar etiketliyorsunuz. Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten.. Bilginize..”

NE OLMUŞTU?

Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı’ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Adem Yarıcı, hastaneye sevk edildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kaynak: sondakika.com