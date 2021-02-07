Hamaney ‘son sözü’ söyledi: Önce ABD yaptırımları kaldırırsa, nükleer anlaşma taahhütlerine geri döneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden’ın selefi Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilip çok ağır yaptırımlar dayatma politikasında değişikliğe gitmesini bekleyen İran’da bir numaralı yetkiliden pazarlıklarla ilgili açıklama geldi.

Her konuda son sözü söyleme yetkilisine sahip dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Hava Kuvvetleri komutanlarını kabulünde “Bu, İran’ın kesin politikasıdır ve ülke yetkilileri de bunun üzerinde görüş birliğine sahiptir” diyerek şu beyanda bulundu:

“İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine dönmesini istiyorlarsa, ABD, yaptırımları pratikte tamamen kaldırmalı ve biz de bunu teyit etmeliyiz. Eğer yaptırımların düzgün şekilde kaldırıldığını görürsek, o zaman nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi uygulamaya döneceğiz.”

Yaptırımlar konusunda boş konuşan umursamazları kimsenin dinlemediğinden söz eden Hamaney “ABD ve nükleer anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini ihlal eden üç Avrupa ülkesinin şart koyma hakkı yoktur. Onlar bu anlaşma kapsamındaki hiçbir yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir” diyerek şöyle devam etti:

“Koşul koyma hakkına sahip olan taraf, İran’dır. Çünkü tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Nükleer anlaşmanın devamı için şart koşma hakkımız var ve biz de bunu yaptık. Kimse de bundan sapmasın.”