Hamaney’den ABD’ye: Haşdi Şabi onların yarattığı IŞİD’i ortadan kaldırdı, şimdi de onlar Haşdi Şabi’den intikam alıyor

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, Hazreti Zeyneb’in doğum yıl dönümü vesilesiyle başkent Tahran’daki ikametgahında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’nin Irak’ta Haşdi Şabi üssüne düzenlediği saldırıya değindi.

Hamaney, “Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye’de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen IŞİD’i ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi’den intikam almakta” değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, “Ben, İran halkı ve hükümeti, ABD’nin bu kötülüğünü şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırının ardından İran’ı açıkça tehdit eden Trump’a yanıt veren Hamaney, “Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran’la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız” ifadelerini kullandı.

Hamaney, “İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz” diye konuştu.