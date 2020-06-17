Hamas, BM uzmanlarının İsrail'in “ilhak” planına karşı açıklamasından memnun

GAZZE (AA) – Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanlarının, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmını "ilhak" planının, uluslararası hukukun açık ihlali anlamına geldiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde görev yapan 47 insan hakları uzmanı ve özel raportörün İsrail'de yeni koalisyon hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın "önemli" bir kısmını 1 Temmuz itibarıyla ilhak etme planına karşı yaptığı açıklamadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

BM uzmanları ve raportörün ABD'nin desteklediği ilhak planına karşı duruşunun Hamas tarafından takdir edildiğini aktaran Kanu, bunun ABD'nin uluslararası ve hukuki tutumdan izole edilmesini destekleyecek bir adım olduğuna dikkati çekti.

Kanu, İsrail'in, BM'nin ve uluslararası toplumun tepkisine rağmen ilhak planında ısrar etmesinin, uluslararası tutumu hafife almasının ve uluslararası hukuka baş kaldırmasının göstergesi olduğunu kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde görev yapan 47 insan hakları uzmanı ve özel raportör tarafından dün yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İşgal altındaki toprakların ilhak edilmesi, BM Tüzüğü ve Cenevre Sözleşmelerinin ciddi bir ihlalidir. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu tarafından defalarca kabul edilmiş 'savaş veya kuvvetle toprak edinimi kabul edilemez' ilkesine aykırıdır. Uluslararası toplum, savaşları, ekonomik yıkımı, siyasi istikrarsızlığı, sistematik insan hakları ihlallerini ve insani dramı körüklediğinden dolayı ilhakı kesin olarak yasakladı."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail basını, koalisyonun hükümetinin iki ortağı Netanyahu ile Gantz arasında "ilhak" planının nasıl uygulanacağı konusunda bazı fikir ayrılıkları olduğunu belirtiyor.