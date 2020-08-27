Hamas, Gazze'nin sıkıntılarıyla ilgili Türkiye başta uluslararası görüşmeler yürütüyor

GAZZE (AA) – Hamas, Gazze'ye uygulanan abluka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail ile yaşanan gerginlikle ilgili başta Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır olmak üzere uluslararası taraflarla görüşme yürüttüğünü duyurdu.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başta Türkiye, BM ve Mısır olmak üzere Gazze'ye uygulanan abluka, Kovid-19 salgını ve İsrail ile yaşanan gerginlikle ilgili uluslararası taraflarla görüşmeler yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze halkını desteklemek ve yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek için çabaladığı ve Filistinlilerin İsrail ablukası, Kovid-19 ile mücadele ve İsrail'in devam eden saldırıları olmak üzere üç büyük tehlike ile karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Söz konusu durumdan İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Gazze'deki ablukaya son verilmesi, saldırıların durdurulması ve Kovid-19 ile mücadele için gerekli malzemelerin Gazze'ye girmesi istendi.

İsrail'in, 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze Şeridi'nde mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 133 vaka tespit edildi, 72 kişi de sağlığına kavuştu.

İsrail 16 Ağustos'ta da Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar gönderildiği ve roket atıldığı gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırdı.