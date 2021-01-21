Hamas lideri Heniyye: “Filistin meselesi, işgal altındaki topraklara hapsedilmeye çalışılmaktadır”

GAZZE (AA) – Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin meselesinin İsrail işgali altındaki topraklara hapsedilmeye çalışıldığını belirtti.

Hamas'ın internet sitesinden, Heniyye'nin Pakistan'da düzenlenen İsrail karşıtı protestoda yer verilen görüntülü mesajı paylaşıldı.

Hamas'ın Filistin davasını yalnızca Filistinlilerin değil Arapların, İslam'ın ve insanlığın meselesi olarak gördüğünü belirten Heniyye, "Hamas, Filistin topraklarından vazgeçilmemesi, geri dönüş hakkı, tüm Filistinlilerin haklarının savunulması ve işgale topyekün direniş konularında kararlıdır." dedi.

Heniyye, sözlerine şöyle devam etti:

"Hamas, Filistin meselesinin geçen yüzyıldan bu yana Müslümanlardan ve Araplardan uzaklaştırma komplosunun farkına vardı. Günümüzde ise Filistin meselesi, işgal altındaki topraklara hapsedilmeye çalışılmaktadır."

Pakistan'daki gösteriye katılanları selamlayan Heniyye, Pakistan'ın Filistin meselesi için önemini vurguladı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, İsrail karşıtı ve İslamabad'ın Tel Aviv yönetimiyle olası ilişki kurma girişimine karşı Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman'ın liderliğinde on binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi.