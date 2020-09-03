Hamas lideri Heniyye ile FHKC heyeti Beyrut'ta Arap-İsrail normalleşmesini görüştü

BEYRUT (AA) – Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FKHC) heyetiyle Arap-İsrail normalleşmesi ve Filistin'le ilgili bazı meseleleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin, FHKC Genel Sekreter Yardımcısı Ebu Ahmed Fuad başkanlığındaki FHKC heyetiyle Filistin meselesini hedef alan projeleri görüştüğü belirtildi.

Hamas ve FHKC'nin Arap-İsrail normalleşmesinin İslam ümmet kültürüyle uyuşmadığını ifade ettikleri belirtilen açıklamada, özellikle Filistin meselesinin içinde bulunduğu tehlikeli aşamada, Filistinli gruplar arasında daha fazla birliğin ve Filistin davasıyla ilgili konularda koordinasyonun olması gerektiği vurgulandı.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin insani ve sosyal durumlarının ele alındığı kaydedilen görüşmede, tarafların (Hamas ve FHHC) mültecilerin sıkıntılarının ortadan kaldırılması için ciddi çalışmalar yapılması gerektiği konusunda anlaştığı ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye dün, Lübnan'la dayanışma ve ülkedeki Filistinli mültecilerle buluşmak üzere Beyrut'a gelmişti.

Lübnan İstatistik İdaresinin 2017'deki sayımına göre, ülkede 5 vilayetteki 156 iskan merkezi ve 12 mülteci kampında 174 bin 422 Filistinli mülteci yaşıyor.