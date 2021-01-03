Hamas ulusal birlik için Fetih'e sunduğu şartlardan vazgeçti

RAMALLAH (AA) – Gazze'deki Hamas Hareketi'nin, Filistin'de cumhurbaşkanlığı, yasama ve ulusal konsey seçimlerinin eş zamanlı olması gerektiğine ilişkin şartından vazgeçtiği bildirildi.

Hamas'in lider kadrosundan Vasfi Kabha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan ve Arap dünyasından seçimlerin sırasıyla yapılması, izlenmesi ve denetlenmesinin yanı sıra adil ve şüpheden uzak yapılması için garantiler aldığını söyledi.

Kabha, seçimlerin 6 ay içinde uygun ortamda yapılacağının garantisinin alındığına vurguladı.

Başka bir Hamas yetkilisi ise, Hamas'ın 6 ay içinde yasama seçimleri başta olmak üzere nezih seçimler yapılacağına ilişkin garantileri Mısır, Ürdün, Katar, Rusya ve Türkiye'den aldığını kaydetti.

Adı geçen ülkelerin garantilerinin ardından hareketin daha önceki seçimlerin eş zamanlı yapılmasına yönelik şartından vazgeçtiğini söyleyen Hamas yetkilisi, "Hareket, topu artık Fetih'e ve Devlet Başkanı Abbas'a atmıştır" dedi.

Filistin yönetiminden dün yapılan yazılı açıklamaya göre Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den yazılı bir mesaj aldı.

Son zamanlarda Fetih ve Hamas hareketlerinin yöneticileri, birbirlerini ulusal uzlaşı çabalarını engellemekle suçluyor.

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye, 1 Aralık 2020'de yaptığı bir konuşmada Filistin yönetiminin İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmasına ilişkin, "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı." demişti.

Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh de Hayye'nin açıklamasına sosyal medya hesabından cevap vererek, "Hamas'ın önde gelenlerinin yanlış bilgilendirme ve aldatma dalgasına geri dönmesi, ulusal uzlaşının kazanımlarından kaçındığını ve İstanbul uzlaşısının terk edildiğini göstermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden bunlar hayata geçirilemedi.