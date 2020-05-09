Hamas'tan İsrail'in “Batı Şeria'yı ilhak planı”na karşı Filistin ulusal programı hazırlama çağrısı

GAZZE (AA) – Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı Filistin ulusal programı hazırlama çağrısında bulundu.

Hamas'ın sitesinde açıklamaları yayınlanan Ebu Merzuk, ilhak planının uygulanmasının, düşmanın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı anlaşmaları bozması anlamına geldiğini ve bu anlaşmaların hiçbir zaman Filistin'in lehine olmadığını belirtti.

FKÖ'ye İsrail'le imzaladığı anlaşmalardan çekilme ve onu tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan Ebu Merzuk, "direniş" ve "Filistin davasını hedef alan planlara karşı halkı harekete geçirme" temelleri üzerine kurulu ulusal bir program hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Ebu Merzuk ayrıca, planların başarısız kılınması için Filistinlilerin ilgili uluslararası mercilere başvurmasını istedi.

– İsrail'in ilhak planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.