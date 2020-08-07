Hamas'tan “İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırganlığı devam ediyor” açıklaması

GAZZE (AA) – Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir noktayı bombalamasının, Filistin halkına yönelik saldırganlığının devamı olduğunu belirtti.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail uçaklarının bu saldırısı, 14 yıldır Gazze'ye uygulanan ablukada ifadesini bulan saldırganlığın devamı niteliğindedir." ifadesini kullandı.

İsrailli yöneticilerin, ülke içinde yaşadıkları krizleri Gazze'ye saldırarak ihraç edebilecekleri vehmine kapıldığına işaret eden Kasım, direniş güçlerinin her defasında İsrail'in yaptığı hesapları boşa çıkaracak güçte olacağını ifade etti.

İsrail'de iki ayı aşkın süredir Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

İsrail savaş uçakları dün akşam, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait Beyt Lahiya'daki bir noktayı vurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'de bazı noktaların hedef alındığı belirtilmişti.