Hamburgercide virüs iddiası kenti karıştırdı

Özel bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan “Akıl Çemberi” adlı programın konuğu olan Acıbadem Hastanesi İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Samsun ile ilgili dikkat çekici bir ifade de bulundu.

VATANDAŞLAR HABERİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI SORGULADI

Çetiner, canlı yayında ‘Samsun’da süper bulaştırıcı vardı’ deyince sosyal medya kullanıcıları olayın doğru olup olmadığı noktasında açıklama istedi.

‘UMREDEN GELEN DEDESİNDEN BULAŞTI’

Çetiner, “Samsun’da süper bir bulaştırıcı vardı. Detaylarını söylemeyeyim” dedi. Bu sırada programın moderatörlüğünü yapan Başak Şengül’ün “Nerede?” diye sorması üzerine ise, Prof. Dr. Çetiner, “Türkiye’de. Dedesi umreden geldiği zaman ondan kapıyor. Bir büyük alışveriş merkezinde çok işlek bir hamburgecide çalışıyor çocuk. Ve onlarca insanı enfekte etti” dedi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler sonrasında vatandaşlar AVM ve hamburgeciyi tespit etmeye çalıştı. Diğer taraftan konuyla ilgili hiçbir resmi konudan açıklama yapılmadı.