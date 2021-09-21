Hamilelere delta uyarısı

Gebelerin yaşadıkları fizyolojik değişiklikler nedeniyle koronayı ağır geçirme risklerinin bir miktar daha yüksek olduğunu belirten Köroğlu, “Delta varyantı bu riski daha da artırıyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken, son günlerde Covid-19’a yakalanıp hayatını kaybeden anne adaylarının sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla hamilelerin de mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, bu konuda şunları söyledi:

ERKEN DOĞUM RİSKİ ARTIYOR

Covid-19 aşılarının uygulanmasıyla yoğun bakıma yatış oranları azalsa da virüsün mutasyona uğraması, hâlâ aşıya ulaşamayan ülkelerin varlığı nedeniyle pandemi etkisini sürdürmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, gebelerin diğer yetişkinlere göre daha fazla Covid-19 enfeksiyonuna yatkın oldukları yönünde bir bilgi mevcut değildir. Ancak gebelerin yaşadıkları fizyolojik değişiklikler nedeniyle hastalığı ağır geçirme riskleri bir miktar daha yüksektir. Bunun yanı sıra, gebelerin Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmaları durumunda erken doğum veya ölü doğum riskleri de vardır. Özellikle üçüncü üç aylık dönem içerisinde olan gebelerin hastalığı ağır geçirme riski gebe olmayan kadınlara göre daha yüksektir. Tüm dünyada sağlık otoriteleri bu nedenlerle gebelikte Covid-19 aşılarını önermektedir.

AŞI HEM ANNEYİ HEM DE BEBEĞİ KORUYOR

Amerika’da 148 bin gebe kadına uygulanan aşıların herhangi bir olumsuz etkisi görülmemiştir. Aşılanan gebe kadınlarda Covid-19’a karşı antikor oluşumu tespit edilmiş, bu antikorların bebeğe de geçerek Covid-19’a karşı koruduğu anlaşılmıştır. Tabii gebe kadınlarda da gebe olmayan kadınlara benzer şekilde aşıya bağlı hafif yan etkiler görülmüştür. Covid-19 aşıları gebeye ya da bebeğe zararlı olabilecek herhangi bir madde içermemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da aşının hem gebelik hem de fertilite yani üreme üzerine zararlı bir etkisi görülmemiştir. Gebelik sırasında yapılacak tüm aşılar kişinin kendi isteğine bağlı olmakla birlikte; Covid-19 aşılarının gebelikte uygulanmalarında hem teorik olarak hem de mevcut klinik veriler ışığında bir sakınca görülmemektedir.

KISIRLIĞA NEDEN OLMUYOR

Gebelik planlayan tüm kadınlara da aşı önerilmektedir. Şu anki bilgiler Covid-19 aşılarının kadında veya erkekte üreme problemlerine yol açmadığı yönündedir… Aşısı yapılıp antikoru olan, enfeksiyonu geçirip antikoru olan ve antikoru bulunmayan kadınlarda tüp bebek tedavisinde elde edilen gebelik oranları karşılaştırıldığında; bu üç grupta da sonuçların birbirinden farklı olmadığı gösterilmiştir. Dolayısıyla mevcut veriler ışığında, Covid-19 aşıları şu anda veya gelecekte gebe kalmanızla ilgili bir sıkıntıya yol açmaz. Covid-19 aşısı olan 45 sağlıklı erkeğin sperminin incelendiği bir çalışmada da aşının spermin sayı ve hareketliliğini etkilemediği gösterilmiştir.