Hamsi Gürcistan’a kaçtı, fiyatlar uçtu

Karadeniz’de geçen hafta etkili olan fırtına nedeniyle hamsi Gürcistan’a kadar kaçtı. Fırtına sonrasında denize açılan balıkçılar ise tonlarca istavrit ile dönünce, fiyatlar tezgahlara yansıdı.

Karadeniz’de geçen hafta etkili olan fırtına nedeniyle hamsi Gürcistan’a kadar kaçtı. Fırtına sonrasında denize açılan balıkçılar ise tonlarca istavrit ile dönünce, fiyatlar tezgahlara yansıdı.

Hamsinin kilosu 30 liraya çıkarken, istavritin kilosu 10 liraya kadar düşünce, hamsinin tahtını istavrit aldı.

‘FİYATLARI AŞAĞI ÇEKİYORUZ’

Yıllardır hem denizde balık avlayan hem de balık tezgahı bulunan Tuncay Kılıç, hamsinin Gürcistan’a kaçtığını, havaların soğuması ile birlikte hamsinin tekrar gelebileceğini söyledi.

“İstavritte son durum, şu anda tüm bölge olarak yoğun bir şekilde çıkıyor. Hamsi kayboldu diyebiliriz” diyen Kılıç, şöyle devam etti:

“Denizden çok az hamsi çıkıyor. Biz de istavrit getiriyoruz. İnsanlar bol bol balık yesin diye fiyatı da aşağıya çekiyoruz. Hamsi şu sıralar Gürcistan’a geçti. İnşallah havaların biraz daha soğuması ile birlikte tekrar Karadeniz’e gelmesini bekliyoruz.” (İHA)



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