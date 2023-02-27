Hamsik futbolu bırakacak mı? Açıkladı…

Süper Lig’de ve Avrupa’da bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Trabzonspor’da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Bordo Mavili ekibin bu sezon Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmek için hareket edeceği öğrenildi.

TAKIMDA DENGELER DEĞİŞECEK

Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kurulan 40 milyon Euro’luk kadro beklentileri karşılayamazken, sezon sonunda yeni bir değişim kapıda. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşamamak için kadro maliyetini düşürmesi gereken Trabzonspor’da, operasyon hazırlığı var.

Abdullah Avcı, Basel maçının ardından “Gelecek sezonun planlaması için çalışıyoruz” derken, gözler izlenecek yol haritasına çevrildi. Buna göre ilk etapta Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Naci gibi kiralık isimler gidecek. Kontratı 3 ay sonra bitecek olan Hamsik’le de yollar ayrılacak. Bu 4 oyuncunun aldığı maaş, yaklaşık 5.2 milyon Euro. Ayrıca Trabzonspor, Al Sharjah kulübüne kiraladığı ve sözleşmesinde 1.5 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunan Djaniny’nin de 1.6 milyon Euro olan maaşından yeni sezonda kurtulacak.

TRABZONSPOR’DA HAMSIK PLANI

Sezon sonunda Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek olan Marek Hamsik’le, Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede, Slovak yıldızın gelecek planlaması konuşulurken, 36 yaşındaki maestro vücudu izin verdiği sürece oynamak istediğini söyledi. Her fırsatta Marek Hamsik’i rol model olarak gösteren ve genç oyuncular için büyük bir örnek olduğunu belirten Avcı, futbolu bıraktıktan sonra Hamsik’i ekibinde görmeyi hedefliyor. Yıldız isim sezon sonuna doğru kesin kararını verecek.

Tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Marek Hamsik, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısındaki kusursuz performansının ardından sakatlıklarla boğuşmuştu. Son olarak 28 Ocak’ta yine kalf bölgesindeki sakatlığı nükseden 36 yaşındaki maestro, takımla çalışmalara başladı. Ülkesi Slovakya’ya gidip, kendi doktoruna da gözüken ve kendisine verilen özel programı harfiyen uygulayan Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde en fazla vakit harcayan oyuncuların başında geliyor.

AVCI’DAN HAMSIK YORUMU

Trabzonspor’da sezon sonu yaklaşırken geleceği en çok merak edilen isimlerin arasında Marek Hamsik yer alıyor. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun en önemli isimlerinden birisi olan ancak bu sezon sakatlıklarla boğuşan Marek Hamsik, geçtiğimiz hafta teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmenin detaylarını açıklamayan Abdullah Avcı, “Marek Hamsik şu an itibarıyla 3 ay daha buranın futbolcusudur. İnsan çok sevdiği şeyi, uzun süre oynadığı bir durumdan, kolay kolay uzaklaşmak istemez. Bunun dışında kendiyle ilgili olan şeyleri kendi paylaşır” demişti.

HAMSIK’TEN YANIT

Marek Hamsik’in, teknik direktör Abdullah Avcı’ya sezon sonuna kadar futbol oynama yönündeki arzusunu ilettiği ve bu zaman dilimindeki durumuna bakarak bir değerlendirme yapacağını söylediği öğrenildi. Hamsik’in menajerine de, “Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim dediği öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 2 gol, 1 asiste imza attı. Hamsik’in kontratı sezon sonu bitecek.