Hamza Hamzaoğlu: ‘Zorlandık ama başarılı olduk’

Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hamzaoğlu, İzmir deplasmanında mutlu olarak döneceklerini belirterek, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, İzmir’e puan anlamında sıkıntılı geldiklerini ifade ederek, “Maça kötü başladık ancak biraz da şanslıydık. İlk golde kalecinin elinden topu kaçırması bizim için şanstı. Bu da bizim maçı daha iyi kontrol etmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik oynamak gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum. Sıcak hava, nem ve oldukça zorlandık ama bugün başarılı olduk. Futbolcular maçın sonuna kadar mücadeleyi gösterdiler. Oyuncu değişikliklerini sona doğru yaptık, direnç ortaya koyduk” dedi.

“Yabancı kısıtlaması çocuk oyuncağına döndü”

Hamza Hamzaoğlu, 2020-2021 sezonunun 11 Eylül tarihinde başlamasını doğru bulduğunu söyledi. Hamzaoğlu, “Süper Lig’in bu tarihte başlaması normal bir durum. Arada bir dinlenme vermek zorundayız. Transfer için zamana ihtiyacımız var. Bana göre 11 Eylül doğru bir tarih. Yabancı kısıtlaması ise çocuk oyuncağına döndü. Her sene bir şeyler yapıyoruz. Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. Biraz kafa yorup hareket edemiyoruz. Ben sınırlamalara karşıyım. İyi oyuncu bulduysanız alırsınız. Sorun sınırlama değil. Kulüplerin imkanlarını kullananlardır. Kulüpleri yabancı sınırlaması değil yöneticiler kötü hale getirdi. 10 lira kazanırken 100 lira harcamak mantıksız. TFF hiçbir şekilde destek vermemeli. Batan batsın, doğru işler yapan kalsın” ifadelerini kullandı.