Hamza Hamzaoğlu’ndan Galatasaray, Okan Buruk, Muslera ve Zaniolo sözleri

Süper Lig’de Galatasaray, Bursaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Malatyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve son olarak Eyüpspor’da görev yapan ünlü teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Fanatik.com.tr’den Hatice Merve Mutlu’ya özel açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu’nun yaptığı açıklamaların tamamı;

Hamza Hamzaoğlu en son Eyüpspor’un teknik direktörlüğünü yapmıştı. Eyüpspor’un şampiyonluk şansını ve Samsunspor’un kalan tüm maçlarını kazanırsa kulübün en uzun namağlup serisine imza atacak olma durumunu hakkında şunları söyledi.

‘Bana göre Eyüpspor’un Süper Lig şansı bir hayli fazla ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Samsunspor’u ve Hüseyin Hocayı başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyorum.’

Eyüpspor’un teknik direktörü İbrahim Üzülmez geçtiğimiz günler de “Geçen haftaki iç saha mağlubiyetinden sonra bugün kaybetmemizi bekleyen hatta başkanımızın ofisine gidip de teknik adam olarak takımın başına geçmeye çalışan bir ağabeyimiz var. O ağabeyime buradan selamlarımı gönderiyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeleri Hamza Hoca’ya yönelterek, düşüncelerini sorduk.

‘Bence bu soruyu bu konunun muhataplarına sorarsanız daha doğru olacaktır. Bana yapıldığında umursamadığım, benimse asla yapmayacağım bir durum.’

Hamza Hamzaoğlu Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan ve hala sarı kırmızılıların kalesini koruyan Muslera’nın istikrarlı performansını ve Galatasaray bu mevki de Muslera olduğu müddetçe bir sorun yaşamamasını ise şöyle değerlendirdi.

‘Muslera gerçekten Galatasaray için çok şey ifade ediyor onunla beraber yaşanan şampiyonluklar ve alınan kupalarda Muslera’nın payı bir hayli fazla. Bunu kimse inkar edemez. Muslera’nın bu performansı onun üstün karakteri ve çalışmasının sonucunda Galatasaray’a yürekten bağlılığını ve aidiyetini gösterir. Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. ‘

Hamza Hamzaoğlu’nun oyunculuk, yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük döneminde unutamadığı anlarınızı paylaşmanızı istediğimizde Hamza Hoca, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi.

‘Şüphesiz ki yaşadığım birçok güzel ve üzücü anılarım var. Ancak bu zamanda bu yaşanmışlıkların rakamlarla harmanlanmış güzel futbol terimlerinin yer aldığı cümleler kadar kıymetli olmadığını görmek benim için tecrübenin anlamını yitirmesi açısından önemli bir anı olacak. Eski röportajlarda siz de denk gelmişsinizdir “Arkadaşım bana öyle güzel pas verdi ki bana da sadece dokunmak kaldı.” Başkasını yüceltip kendini küçültmenin değer gördüğü yıllardan hatırımda kalan bir klişe anı.’

Hamza Hamzaoğlu Galatasaray’da kendisi gibi aynı yollardan geçen Okan Buruk için önemli açıklama da bulurken, sarı kırmızılıların yeni transferleri hakkında ise olumlu bulduğunu ifade ediyor.

‘Galatasaray’ın bu seneki transferlerini oldukça olumlu buluyorum. Son olarak Zaniolo da katıldı. Bana göre yönetimin yapmış olduğu en iyi transfer Okan Buruk transferidir. Galatasaray değerlerini bilen Galatasaraylılık ruhuyla çalışan ve Galatasaray’ı başarılı yapmaya alışık olan bir arkadaşım. Kendisiyle gurur duyuyorum. Başarılarından mutlu oluyorum ve devamını diliyorum.’

Hamza Hamzaoğlu’nun bir röportajında “Evde oturarak futbola hizmet edemeyiz. Sürekli işin içinde olmalıyız ve bizden bir şey bekleyen gençlere bir şekilde onlara destek olmalıyız. Bildiklerimizi aktarmalıyız.” ifadelerini alıntılayarak, Hamza Hamzaoğlu’nu ne zaman işin içinde olacağını, yeşil sahalara dönüş tarihini soruyoruz.

‘Bir hayli kulüp dolaşıp ülkenin her yerine faydalı olmaya ve ülkemizin birçok ilindeki futbol iklimini görme şansımız oldu. Öğrenmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ülkemizin bize futbol adına ne zaman ve ne şekilde ihtiyacı olacak bilemeyiz. ‘

Çocuk yaşlarda Hamza Hamzaoğlu’nun yaşadığı yerde şahit olduğunuz zorluklardan ötürü Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmasını ve şimdi geriye dönüp baktığında o zamanlar için neler söyler sorusunu yöneltiyoruz.

‘Allah kimseyi yerini yurdunu memleketini terk etmek zorunda bırakmasın inşallah. Tabii ki çok zor günlerdi ancak ailemin almış olduğu kararla benim de kaderim değişmiş oldu. Şükürler olsun ki futbol hayatıma girdi ve benim yaşam biçimim haline geldi. Bundan dolayı çok memnunum. Sahip olduğum bütün değerleri futbol ve spor sayesinde elde ettiğimi söyleyebilirim. ‘

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem hakkında konuşan Hamza Hamzaoğlu, dileğinin olaylar yaşanmadan kenetlenip, önlemler almak ve bunları yaparken de doğru, dürüst ve çalışkan olmamız ifadelerini kullanıyor.

‘Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun bizim için çok büyük bir yıkım. Allah kalanlara sabır, yaralı kurtulanlara da bir an önce şifa nasip etsin. Tabii bu tür olaylardan sonra herkesin yardıma koşması çok güzel bir şey. Ülke olarak kenetleniyoruz ama benim dileğim bu tür olayları yaşamadan birbirimize kenetlenip bu ülkeye bu felaketleri yaşatmayacak önlemleri almamız ve bunu yaparken doğru, dürüst ve çalışkan olmamız. İşimize ve başkalarına saygılı olmak. İnşallah en kısa zamanda bu bilince sahip bir ülke haline geliriz.’

A Milli Takım 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda önce deplasmanda Ermenistan ile daha sonra Bursa’da Hırvatistan ile karşılaşacak. İki önemli maç öncesi Milli Takımımızdan beklentilerini soruyoruz Hamza Hocamıza.

‘Bana göre Ermenistan maçını kolay geçeriz diye düşünüyorum çünkü yeni hocalarıyla yeni bir anlayışla karşımızda olacaklar. Kuntz Hocanın da Ermenistan’a karşı gerekli hazırlıkları yaptığını düşünüyorum. Güç olarak, kalite olarak onlardan çok iyi durumdayız. Deplasmanda oynayacak olmamız belki bir dezavantaj gibi görünse de kazanacak güce sahibiz. Bizim için önemli olan burada Hırvatistan maçı. Bursa’da oynayacağımız bu maçtan iyi bir sonuç alabilirsek bu bizim sadece bu grupta değil bundan sonraki süreçte de daha güçlü ilerlememizi sağlayacaktır. Hırvatistan ve bizim bu gruptan kolay çıkacağımızı düşünüyorum. Hırvatistan 2017’den beri Zlatko Dalic ile bir istikrar yakaladı. Bu istikrarı 2024 Avrupa Şampiyonası’nda da sürdüreceklerini düşünüyorum. Kadromuzdaki oyuncular hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Hepsi bizim için çok değerli. Bu değerli oyuncuların içinden Stefan Kuntz teknik kadrosu ile beraber bizi başarıya taşıyacak tercihleri yapacaklardır. Bize düşen oyuncularımıza ve teknik kadromuza inanmak, güvenmek ve destek olmak. ‘

Hamza Hamzaoğlu’na Fenerbahçe’nin sezona iyi başladığını ama sonra beklenmeyen puan kayıpları yaşayarak lider Galatasaray ile puan farkının 6 olduğunu hatırlatıyoruz. Zirve yarışında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti hakkındaki düşüncelerini soruyoruz.

‘Söylediğiniz gibi Fenerbahçe sezona iyi başlamıştı fakat Galatasaray’ın yeni kurduğu bu kaliteli kadronun zamana ihtiyacı vardı ve Galatasaray beklenen başarıyı bugüne kadar gösterdi. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Yalnız Fenerbahçe’de Jorge Jesus’la beraber bu yarışın içinde olacaktır. Valencia’nın sakatlık durumu çok önemli Arda Güler hakkında da söyleyecek birkaç sözüm var. Belki şu anda hocasına kızıyor olabilir ama tam anlamıyla gelişimini tamamlayıp ayakları yere sağlam basan Arda Güler ilerde hocasına teşekkür edecektir.

Beşiktaş’ta son üç maçını kazandı. Bu üç takımın zirve yarışını ligin sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Bu süreçte kulüplerin başarısını etkileyecek en önemli konu kilit oyuncuların sakatlıklardan dolayı takımı eksik bırakması. Bu tür sürprizlere de her zaman hazırlıklı olmalıyız.

Ayrı bir konu da ligden çekilen kulüplerimiz. İnşallah bir an önce toparlanıp, iyi bir şekilde lige dönerler. Ancak 17 Takımlı bir ligi tamamlayacaksak bu takımların aralarında oynadığı maçlar ligin şampiyonunu ve düşenini belirlemeli. Gaziantep FK ve Hatayspor’un maçlarını sezon başından beri yok saymak bana daha adil bir karar gibi geliyor. Bu maçların sonuçlarının belirleyeceği bir lig sonu, kimseyi mutlu etmeyecektir.’

Süper Lig’de devam eden sezonda bu kadar fazla teknik direktör ayrılığının sebeplerini sorduğumuz Hamza Hamzaoğlu’na, yakın zamanda Kasımpaşa teknik direktörlüğünden ayrılan Selçuk İnan’ı da hatırlatıyoruz.

‘Bana göre tamamen yöneticilik sorunu yaşıyoruz çünkü kulüpleri yönetenler neye ihtiyaçları olduğunu maalesef bilmiyorlar. Antrenörlük makamını basit görüp, olmazsa başkasını getiririz mantığıyla seçimlerini yapıyorlar. Bu da kulüplere ve geleceğimize hem maddi hem manevi inanılmaz yaralar açıyor. Sanıyorum kulüplerin içinde bulunduğu durumu tekrar hatırlatmama gerek yok. Çözümüne gelince bunun tek bir çözüm yolu yok. Futbolun bütün paydaşları bir araya gelip bugüne kadar yapılan yanlışları tekrarlamayıp doğru bir yol haritası üzerinde hareket etmeli. Denetlemesi gereken kurumların titizlikle takip etmesi. Kısaca böyle açıklayabilirim. Hükümetler ve TFF kulüplerin can simidi olmayı bırakmalı. Futbolun geleceğini düşünerek hareket etmeli. Federasyonun olduğu yerde Kulüpler Birliği olmamalı. Rekabetin adil bir ortamda adaletli kurumlar ve kişilerle tahsisi sağlanmalı.’

Bir sezonda 3 kupayı nadir kazanan teknik direktör olarak Türkiye futbol ikliminde bu durumun bile kredisinin olmadığı gördüğümüzü ve çok başarılı olmanın değerinin bu kadar tüketilmesinin bu durumun devam etmesinin sebeplerini Hamza Hamzaoğlu’na soruyoruz.

‘Futbol eskiden ülkemizde sınıf gözetmeksizin herkesin içinde hayatı ve değerlerini bulduğu bir oyundu. Şimdi ise oyuncak haline getiriliyor. Buna müsaade etmemeliyiz. Rakamların kurallara ve futbolun değerlerine karşı galip gelmesine engel olmalıyız. ‘