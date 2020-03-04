Hanau’daki anmada büyük ayıp

Almanya’daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın davet edilmedi.

Törene yalnıca davetli olarak Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’nın çağrıldığı öğrenildi. Ancak ona da söz hakkı verilmeyecek.

Saldırıdan sonra, “Benim burada vatandaşım ölüyor, siz bana randevu vermiyorsunuz” diye isyan eden Aydın’ın, neden bu toplantıya alınmadığı ya da kendisinin bir mazeret mi gösterdiği henüz bilinmiyor.

Hanau’daki Kongre Merkezi’nde saat 17.15’te başlayacak anma toplantısına Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier gibi isimlerin yanı sıra, Alman politikacılar katılıyor.

İKİ GRUP ALMAN POLİTİKACI

650 özel davetlilerin başında doğal olarak kurban yakınları bulunuyor. Anma toplantısı için kent meydanı saat 16.00’dan sonra trafiğe kapatılacak. Gece 22.00 sıralarında açılacak.

Anma toplantısında, bir grup politikacı konuşma yapacak, bir grup ise ölenler anısına çiçek koyacak. Kurban Türkler adına ise sadece ölenlerden birinin arkadaşı olan Kemal Koçak konuşacak. Diğer bazı kurban yakınları da konuşma yapacak.

Katliamdan bir kaç gün sonra yapılan ve Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Hanau Meydanı’nda yaptığı anma törenine de Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi alınmamıştı.

YASA DIŞI ÖRGÜTLER ETKİSİ Mİ?

Almanya’nın bu tavrının nedeni bilinmiyor. Ancak, ikinci kez bu şekilde davranılması yasa dışı bazı örgütlerin Alman politikası üzerinde etkili olması olarak yorumlanıyor.

Ölenlerden birinin Kürt kökenli olması, cenazesinin ayrılması ve terör örgütü PKK ile bazı Alman medyası tarafından bunun propaganda malzemesine çevrilmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. Bu nedenle, üç Türk kökenli için ayrı tören düzenlenmiş, diğer kurbanın cenazesi ise örgüt tarafından, Alman basını ve bazı Alman politikacıların katılımıyla kaldırılmıştı.