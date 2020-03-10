Hande Ataizi eski eşine sahip çıktı

Oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda telefonla konuşurken görüntülendi. Ataizi, gazetecileri görünce telefonu kapatıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Spordan çıktığını söyleyen Hande Ataizi şöyle konuştu “beni hep böyle makyajsız yakalıyorsunuz, şimdi spordan çıktım.”
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Benjamin Harvey’in oğlu leon ile parkta oynarken yaptığı tehlikeli hareketler sorulunca , Ataizi “ Öyle bir şey yok. Çocuk bu, düşmesi normal zaten düşme falan da olmamış. Hatta Benjamin haberleri görünce çok üzüldü biraz abartıldığını düşündü “ dedi.