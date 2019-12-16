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Hande Yener: Bana abla demeyin

Şarkıcı Hande Yener, Uludağ’da düzenlenen bir gençlik festivalinin ikinci gününde konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu bir hayranı kendisine ‘abla’ diye seslenince şaşırtıcı bir tepki verdi.

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Yener, bir hayranının kendisine “Abla” diye seslenmesi üzerine “En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi” dedi.

YILMAZ MORGÜL’E BENZETİLDİ

Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan şarkıcı, yeni imajıyla Yılmaz Morgül’e benzetildiği söylenince şöyle konuştu: “Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül’e benzetmesine üzülmedim, tam tersine eğlendim. Bir fotoğrafla gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi.”

Son güncelleme: 14:2716.12.2019

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Yazar Alaturka Online

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