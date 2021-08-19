Coronavirüsle mücadelede aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Peki, hangi aşı daha etkili? İşte Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar’ın yanıtı.

Aşılmayla birlikte akıllarda birçok soru işaret var… Hangi aşının daha etkili olduğu bunlardan biri… Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, bu konuya şöyle açıklık getirdi: Aslında Covid-19 Delta varyantı çıkmadan önce Sinovac iki dozda yüksek etkinliğe sahipti. Ancak Delta varyantında aynı başarı yakalanamadı. Endonezya’da çok yaygın Sinovac kullanılması sonrası özellikle sağlıkçıların Delta varyantına yakalanması ve son dönemde vaka sayılarının çok artması nedeni ile Delta varyantına karşı BioNTech’in daha etkili olacağını düşünmemize yol açtı.

2 DOZDAN SONRA…

Savunma sistemi etkilenmiş kanser hastalarında BioNTech daha ön planda düşünülmelidir. Ancak kişisel nedenlerle mRNA aşılarına karşı olanlar elbette 3. doz Sinovac firmasının aşısını yaptırabilirler. İki doza dayalı rejimin ardından 3. doz Sinovac aşısını, antikor miktarını arttırdığını biliyoruz ancak elimizde BioNTech aşısının elde ettiği sonuçlar gibi net bir bilgi yok.

Radyoterapi ve kemoterapi uygulanan hastalarda savunma sistemi az da olsa etkilendiği için genel olarak Covid-19 aşılarının tedavi öncesi ya da sonrası yapılmasını öneriyoruz.

Meme kanseri nedeni ile ameliyat olmuş kişilerin dikkat etmesi gereken nokta 2. doz BioNTech aşısı sonrası koltukaltı ve boyun bölgesinde % 16 oranında lenf düğümlerinde büyüme görülebilir. O nedenle karşı kola aşı uygulaması daha doğru olacaktır. Ayrıca aşı sonrası büyüyen lenf nodları mamografi veya tomografi gibi incelemelerde yanlış metastaz teşhislerine yol açabilir. Bu nedenle acil durumlar hariç kanser hastalarının aşının 2. dozundan 4-6 hafta sonra görüntüleme tetkikleri yaptırmaları uygun olacaktır. Görüldüğü gibi yan etkiler 2 günde geçen ve hayatı riske etmeyen hafif belirtiler. Özellikle kanser hastalarında yan etkilerin daha farklı seyretmediği biliniyor. Bu nedenle kanser hastalarının Covid-19’a karşı aşı olmalarını öneriyoruz. Böylece zaten zor bir hastalıkla mücadele ederken Covid-19’a bağlı yoğun bakım ve ölüm riskini çok azaltmak mümkün. Ayrıca Covid geçirenlerde görülen uzun ve kalıcı kalp akciğer ve böbrek hasarlarından kurtulma şansını kaçırmamak için aşı şart.

Öncelikle belirtmek gerekir ki iki doz BioNTech aşısı hastaneye yatma oranını yüzde 96 azaltıyor bu elbette büyük bir oran. Yeni çıkan Delta varyantına karşı da % 79 etkili. Özellikle kanser hastalarında Covid-19’un daha ciddi seyrettiği düşünülürse aşının önemi daha da ön plana çıkıyor.

Birçok aşı çekincesi olan kişi BioNTech ve Moderna gibi mRNA temelli aşıların vücuda verildiğinde genlerimizin değişeceğine, bunun bir gen tedavisi olduğuna inanmaktadır. Ama asla aşıdaki mRNA bizim hücrelerimizin çekirdeklerine girmez ve DNA’mızı değiştiremez. Virüsün sadece bir parçası DNA değiştirebiliyorsa coronavirüsün tamamı vücuda girdiğinde bütün DNA’mızın değişmiş olması gerekirdi.