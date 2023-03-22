Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imzaların anlık olarak takip edileceği bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini söyledi. Yener, canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

27 MART PAZAR SON GÜN

– Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaparken ekrana yansıyan görüntüden anlık olarak alınmıştır.

İMZA SAYISI TAKİBİ MÜMKÜN

– Bugün itibarıyla il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda takibi mümkündür. Şeffaf, güvenlik bir ortam için bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir. Gün sonunda basın mensuplarıyla paylaşılacaktır.