Hangi GSM operatöründe, neden sorun yaşandı?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bayramda vatandaşların sevdikleriyle buluşmasının tek yolu telefon etmekti fakat dün sabah saatlerinde telefonları çevirenler birçok insana ulaşamadı. Cep telefonları ya çalmadı ya da telefonlar hızlı hızlı çaldıktan sonra kapandı. Sorun dün akşam üstüne kadar aralıklarla devam etti.

Sorunun kimden kaynaklandığı bilinmezken Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’dan yapılan açıklamada sorunun kendilerinden kaynaklanmadığı savunuldu. GSM şirketleri şu açıklamaları yaptı:

Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir. — Vodafone Türkiye – #EvdeKalTR (@VodafoneTR) May 24, 2020

Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir. — TURKCELL #EvdeHayatVar (@Turkcell) May 24, 2020

Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır. — Türk Telekom #EvdenDeGüzel (@TurkTelekom) May 24, 2020

SERVİSLERİNİ GÜNCELLENDİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sorun yaşayan iki abone ise bir operatörün çağrı merkezini aradıktan sonra sorunları giderildi. Örneğin bir abone GSM operatörünün çağrı merkezi üzerinden ‘kapsama sorunu’ yaşadığını belirterek müşteri temsilcisine bağlandı. Müşteri temsilcisi cep telefonunun ‘hücresel veri’ ayarlarını ve servislerini güncelleyerek müşterinin sorunu aşmasına yardımcı oldu. APN ayarlarında kullanıcı adı ve parola kısmına GSM operatörünün ismi yazıldı ve servislerin de güncellenmesiyle cep telefonu normal şekilde çalışmaya başladı.

ŞEBEKE FARKLI BİR MODEL ALGILIYOR

Başka bir kullanıcıya ise cep telefonunun marka ve modelinin şebeke tarafından farklı bir cihaz olarak algılandığı müşteri hizmetleri temsilcisi tarafından söylendi. Kullanıcının cihazının modelini söylemesiyle birlikte servisleri güncellendi ve müşteri telefonunu tekrar kullanabildi.

DEPREMDE CEZA VERİLMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), geçen yıl 26 Eylül’de İstanbul’da yaşanan deprem sonrası oluşan iletişim problemi için GSM operatörlerine toplam 19.6 milyon liralık ceza kesmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun kararında idari para cezalarının şirketlerin yıllık hasılatları üzerinden kanunda öngörülen oranlarda uygulandığı vurgulanmıştı.

Karara göre, Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 90 bin, Vodafone’a bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 459 bin lira ceza verilmişti.

Türk Telekom’a ise dört ayrı gerekçeden toplam 15 milyona lirayı aşkın ceza uygulanmıştı.

Bayramda iletişim hizmetlerinde yaşanan bu aksaklığın sebebinin de BTK incelemesi sonrası ortaya çıkması bekleniyor.

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