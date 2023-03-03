Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete’de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen 2022 nüfus bilgilerini baz alarak illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre Türkiye’nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkarılacak.

HANGİ İLDE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için hazırlıklar devam ederken, Yüksek Seçim Kurulu’nun her seçim öncesinde son nüfus bilgilerine göre hazırladığı illerin çıkaracağı milletvekili sayısının yer aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 18’den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak belirlendi. Depremin olumsuz etkilediği bölgelerde ise milletvekili sayıları değişmedi.

İstanbul 98 milletvekili ile 3, Ankara 36 milletvekili ile 3, İzmir 28 milletvekili ile 2 ve Bursa da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine seçimlerde yer alacak.

Türkiye’nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı bilgisi yer aldı.