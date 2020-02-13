Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 13 Şubat için kar tatili açıklaması yapılan iller

Kar yağışıyla birlikte öğrencilerde kar tatili beklentisi artıyor. İçinde bulunduğumuz soğuk hava dalgası 4 şehirden kar tatili açıklamaları gelmesine neden oldu. 13 Şubat tarihli kar yağışları nedeniyle tatil olan il ve ilçeler şu şekilde…

13 ŞUBAT’TA HANGİ ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL?

KARS

Kars’In Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman’da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 13 Şubat Perşembe günü olmak üzere 1 gün tatil edildi.”

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Kocaköy, Dicle ve Hazro ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “İl genelinde yarın saat 15.00’a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim- öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde çalışan hamile ve engelli personellerde 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

ŞANLIURFA

Türkiye’nin en sıcak kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa´da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildiğini duyuran Şanlıurfa Valiliği, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirterek, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir.” denildi.

KİLİS

Kilis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar il genelinde 1 gün süreyle tatil edildi.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Kilis’te ilk ve orta dereceli okullar Valilik tarafından yarın tatil edildi. Kar nedeniyle ulaşımda da sorun oluşturdu. Öğrenci velilerine mesaj yöntemiyle okulların tatil edildiği bildirildi.

TOKAT

Tokat’ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için 1 gün süre ile ara verildiği ilan edildi. Ayrıca Yeşilyurt, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerindeki son değerlendirmenin kar yağışının durumuna göre ilerleyen saatlerde yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Tokat il merkezi ve diğer ilçelerde eğitime ara verilmeden devam edilecek.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı Gaziantep genelinde 13.02.2020 Perşembe (1 gün) okullar tatil edilmiştir. Tadını çıkartın” ifadelerini kullandı. Gül, açıklamasında Perşembe günü engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli-Merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır” denildi.

MALATYA

Malatya’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı.

SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili çocuklar, gönderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı il genelinde yarın 1 daha ara veriyoruz. İyi okumalar” dedi.

Vali’nin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas’ta ilk genelinde okullar Perşembe günü 1 gün süre ile tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

RİZE

ize Valiliği’nden yapılan açıklamada 13 Şubat Perşembe günü Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Rize’de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında il genelinde 3 gün eğitime ara verilmişti. Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulları tarafından izili sayılacakları belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenler okul müdürlüklerince izinli sayılacaktır.”

Çamlıhemşin ve Pazar ilçesinde mevcut kar örtüsünün kalkmamış olması nedeniyle ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

BİTLİS

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

ERZİNCAN

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat 2020 Çarşamba günü öğleden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 12 Şubat 2020 Çarşamba öğleden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir” dedi.