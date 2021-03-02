Hangi illerde yasaklar kalktı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlara ilişkin genelge yayımladı. Buna göre; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrılacak ve salgınla ilgili ek tedbirler risk gruplarına göre belirlenecek.

Normalleş adımları çerçevesinde hayatın akışını nasıl değişeceği ise netleşti. İşte yasakların kalktığı, kısıtlamaların hafifletildiği iller ve getirilen düzenlemeler:

KISITLAMALARIN ESNETEDİLDİĞİ YERLER

Düşük Riskli İller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Orta Riskli İller: Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Düşük ve orta riskli illerde alınan kararlar şöyle:

– Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.

– 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması kaldırıldı.

– Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.

– Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başlıyor.

– Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

– Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile 19 arasında faaliyet gösterebilecek.

– Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler maksimum 100 kişinin katılımı ile yapılabilecek.

– Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyle yapılabilecek.

YÜKSEK RİSKLİ VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ KENTLER İÇİN ALINAN KARARLAR

Yüksek riskli iller: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Söz konusu kentler için alınan kararlar şöyle:

* Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim başlıyor. Yüksek ve çok yüksik riskli illerde, genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

* Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

* Yüksek riskli illerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Çok yüksek riskli illerde ise söz konusu mekanlar bir süre daha kapalı kalacak.

* Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

* Halı saha ve yüzde havuzu gibi tesisler yüksek ve çok yüksek riskli illerde kapalı kalmaya devam edecek.

* Yüksek ve çok riskli şehirlerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

* Yüksek riskli yerlerde sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek. Çok yüksek riskli illerde ise söz konusu etkinlikler yapılamayacak.

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