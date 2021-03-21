Hangi yağlar sağlıklıdır

Beslenme düzeninde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de yağ tercihidir. Kötü yağlar sağlığımızı tehdit ederken, iyi yağlar başta kalp ve beyin sağlığımız olmak üzere bizi birçok kronik hastalıktan korur.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, yağlarla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

BU YAĞLAR HASTA EDİYOR!

Vücudumuzda bulunan trilyonlarca hücre, yağlardan oluşan geçirgen hücre zarıyla çevrilidir. Trans yağlar, işlenmiş sıvı yağlar, margarinler ve fazla hayvansal doymuş yağlar sağlıklı hücre zarları oluşturmak için uygun değildir. Doymuş yağ ve trans yağ oranı yüksek bir beslenme; bağışıklık sistemiyle damar sisteminin bozulmasına, dolayısıyla obezite, şeker hastalığı, kanser, kalp damar hastalıkları, felç, erken bunama ve iktidarsızlık gibi pek çok sağlık sorununa zemin hazırlar. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanserle ilişkilendirildikleri için tüketilmemeli veya tüketilecek ise organik olanlar tercih edilmelidir.

EN BÜYÜK TEHLİKE: TRANS YAĞLAR

Günümüzde bol miktarda tüketilen ayçiçeği, mısır, aspir, pamuk, susam, soya, kanola ve palm yağları Omega 6 ve çoklu doymamış yağ içerir. Bu yağlar 200 derecenin üzerinde ısıtılarak ekstre edildiklerinden içlerinde trans yağ oluşur. Pastane ürünlerinden cipslere pek çok hazır gıdada bulunan trans yağların en küçük miktarı bile vücutta inflamasyona (iltihapı) yol açarak, zamanla kalp damar, diyabet gibi kronik hastalıkları tetikler.

DOĞAL OLANINI TERCİH EDİN

Vücudumuz için gerekli olan yağları, doğanın bize sunmuş olduğu formda, işlenmemiş, ısıtılmamış yani doğal bir besin maddesi olarak almak sağlığımızın en önemli güvencesidir. Organik olarak yetiştirilmiş hayvanların yağlarında, balıkta, yumurtada ayrıca ceviz, keten tohumu, avokado, semizotu gibi bitkisel besinlerde de bulunan ve kalp-damar ve beyin sağlığımız için elzem olan Omega 3 yağ asidi en sağlıklı yağlardan biridir. Vücudumuz bu yağı üretmediği için mutlaka dışardan besinler yoluyla alınmalıdır. En sağlıklı yağlardan biri de zeytinyağıdır ancak kalori yönünden zengin olduğundan ölçülü tüketilmelidir. Yemeklerde soğuk sıkım zeytinyağı, organik tereyağı, kanola ve fındık yağı, salatalarda ise yine soğuk sıkım zeytinyağı ve keten yağı tercih edilebilir. Ara öğünlerde ise ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler tüketilebilir.