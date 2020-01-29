“Hani Kudüs’ü başkent yaptırmayacaktınız?” – Gün Başlıyor (29 Ocak 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, ABD’nin Yeni Orta Doğu planına ve ‘Kudüs’ü başkent yaptırmayız’ diyenlere sözlerini hatırlatıyor. Nereye harcandığı sorgulanan deprem vergilerine değinen Ataklı, yerli otomobildeki yerlilik oranını yorumluyor. Tele1'e destek olmak için:

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