Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal’ın merak edilen hayatı…

Hanife Gürdal ismi magazin dünyasında sık sık yer alıyor. Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde evlenerek hayaline kavuştu. Uzun süredir Kemal Ayvaz ile birlikte olan Hanife Gürdal sade bir nikahla dünyaevine girdi. İşte Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz ile ilgili merak edilenler…

Evlilik programları ile üne kavuşan Hanife Gürdal sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi. Peki Hanife Gürdal kimdir? Gelin adayı Hanife’nin eşi Kemal Ayvaz kimdir?

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol’un programında ardından da Zuhal Topal’ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

İzmir Torbalı’da yaşayan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığı haberleriyle gündem olmuştu.