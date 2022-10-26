Hanri Benazus, Atatürk’ü anlattı

Türkiye’nin en önemli Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Hanri Benazus, Karşıyaka Rotary Kulübü ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Karşıyaka Şubesi ortaklığıyla, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Atatürk ve Aydınlık Türkiye’ söyleşisine konuk oldu.

Karşıyaka’daki Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde yapılan söyleşide Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye konuşuldu. Hanri Benazus koleksiyonu ile oluşturulan İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin Atatürk Fotoğrafları Sergisi ve Hanri Benazus’un kaleme aldığı kitaplar da yerleşkede yer aldı. Sergi Cuma gününe kadar Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde görülmeye devam edecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, söyleşi öncesi sergiyi gezdi. Benazus, kitabını imzalayarak Başkan Tugay’a hediye etti. Söyleşiye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernekler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Hanri Benazus adına fidan bağışı yapıldı.

Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Özge Bozdağ, “Rotary ailesi olarak insana ve topluma hizmet anlayışıyla dünya barışına inanarak çıktığımız bu yolda sizler gibi insanlara rastlamaktan çok mutluyuz. Birlikte nice Cumhuriyet Bayramları kutlamak dileğiyle, çok teşekkür ederim” dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Semiha Cuccui da şunları söyledi: “Bizler Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasi çizgisi yanında yer alan, hızla büyüyen bir neslin yol göstericileri olmaya çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Giderek gelişen dünyada ayrı bir yaşam için eğitim kapılarını aralamaya çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesinde bize öğütlediği gibi ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.’ Cumhuriyetimizin 99. yılı hepimize kutlu olsun.”

“ONURLA, ŞEREFLE KAZANALIM”

Cumhuriyet’in önemini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şöyle konuştu:

*Cumhuriyet ile ilgili söylenebilecek çok sözümüz var. Atatürk’ümüzün kurmuş olduğu Cumhuriyet’in değerlerini sarsmaya çalışanlarla, maalesef sert bir mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz.

*Cumhuriyeti’mizin yüzüncü yılı önümüzdeki sene yaşanacak, bu sene İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılını kutladık. Bizler için gerçekten tarihi bir dönemece dönüştü bu yüzüncü yıllar. Bu salondaki herkese, bu salonda olmayan ama bizim gibi düşünen herkese ihtiyacımız olduğu bir dönemde olduğumuzu belediye başkanınız olarak ifade etmek istiyorum.

*Herkesin duyarlı olmasına, cesur olmasına, sorumluluk almasına çok ihtiyacımız var. Bu gerçekten Atatürk’e ve bu mücadeleyi veren büyüklerimize olan borcumuz ve çocuklarımız için yerine getirmek zorunda olduğumuz bir görev.

*Türkiye Cumhuriyeti evlatları bu ülkeden utanmamalılar ama gençlerimizin yüzde 70’e varan oranının Türkiye’den ümidi kesmeyi düşünmelerini görmezden gelemeyiz. Her türlü sorunu çözmeye hazırız, sadece ve sadece kandırılan insanların doğruları anlamalarını sağlamamız lazım. Toplumun tam ortasına kendimizi koyarak, bizim gibi düşünmeyen insanları da kucaklayarak birlik olmalıyız.

*Sadece konuşarak ve davranışlarımızla örnek olarak ikna etmeliyiz. Onun için bunları konuşmamız gerekiyor. Lütfen bu ülkenin arkasında dimdik duralım, onurla şerefle kazanalım. Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun 99. yılı kutlu olsun.

“HEPİMİZİN ATATÜRK’Ü”

Bugüne özel konuşma hazırladığını belirterek sözlerine başlayan Hanri Benazus da çocukluk döneminin Atatürk’ünü anlattı. Benazus, şu ifadeleri kullandı;

*İleri yaşlarımda gözlerimde yaşlarla ‘sana kimsenin hor gözle bakmasına son zamanıma kadar izin vermeyeceğim’ der dururum. Çünkü o yalnız benim değil, herkesin, hepimizin Atatürk’ü. Daha nicelere el uzatacak, yol yordam gösterecek. Kalplere dokunacak. Düşünüyorum ve diyorum ki ‘ölümün ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi’.

*Etrafa bakıyorum, Osmanlı’yı oluşturan karmakarışık yapıdan bir ulus yaratan iradenin başından bir Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor karşımıza. Bilirsiniz camilerde kilit taşı vardır. Bu taşı çekerseniz ona yaslanmakta olan bütün taşlar çökmeye başlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyet’in kilit taşıdır. Çünkü devlet ve ulus onun iradesiyle kurulmuştur.

“BİZLERİN UMUTSUZLUĞA DÜŞME HAKKI YOK”

*Onun izinden giden bizlerin umutsuzluğa düşme hakkı yok. Hayat mücadele demektir, umutsuz olmayacağız ve daima mücadele edeceğiz. Mücadele ederken tek hedefimiz başarmak olacak, sizlerden ricam Atatürk’ü lütfen sloganlara sığdırmayın, sloganlara bırakmayın bu işleri.

*Atatürk’ü anlayın ve herkese anlatın bu hepimize düşen bir görev. Türk milleti olarak biz ne yaparsak yapalım Atatürk’e olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. En azından bu konuda hep beraber bir çaba içine girelim.

*Ne olur Mustafa Kemal Atatürk’ü iyice anlayın, anlatın ve mutlaka sahip çıkın. Bu günler üzüntü günü değil, yas günü hiç değil. Bu günler onur günü, gurur günüdür. Ne olursa olsun bize her zaman doğru yolu gösteren, öğreten ve hatırlatan bi Atamız var. Bu asla değişmeyecek. Emaneti sahipsiz değil.

“HEM FİKİR HEM DE HAREKET ADAMIYDI”

*Atatürk milli mücadelede, milli birliği sağlayan eşsiz bir lider. Savaş meydanlarında gerçekçi bir komutan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı. Milletini çağdaşlaştıran büyük bir devrimci. Atatürk her şeyden önce hem fikir hem de hareket adamıydı.

*Fikri ve hareketi kişiliğinde birleştirmiş bir liderdi. Memleket sorunları karşısında aklın ve bilimin yol göstericiliğini kabul eden, bir gerçekçi görüş sahibiydi. Türk bağımsız savaşını ve Türk çağdaşlaşma hareketinin temelini oluşturan liderdi o. Atatürk gerçeğin adamı, sağduyu ve ince görüşün temsilcisi.

*Ben diyorum ki ayakkabısını bile bağlamasını bilmeyenlerin, kaldırımda doğru dürüst yürümeyi beceremeyenlerin, bu ülkeye bir ağaç dahi ekmeyenlerin, bir ömür ülkesi için harcayan Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamalarını nasıl beklersiniz? Ben bu kadar çabaya rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ne kadar anlasam da hep eksik kalacaktır. Sarı saçlı, mavi gözlüm Allah senden milyon kere razı olsun. (ANKA)

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