Hantavirüs nedir, belirtileri neler? Hantavirüs Türkiye’de var mı?

Hantavirüs, Çin’den tüm dünyaya yayılarak etkisi altına alan corona salgını sona ermeden yeni kabus haline geldi. Çin’in Yunnan eyaletinde bir kişinin hantavirüs sonucu hayatını kaybetmesi vatandaşlarda endişe yarattı. Peki hantavirüs nedir? Hantavirüs hastalığının belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünün tehlikesi sona ermeden yeni bir salgı korkusu başladı. İlk izole edildiği yer olan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden adını alan Hantavirüs salgının tehlike çanları çalmaya başladı. Fareler ve diğer bazı kemirgenlerin taşıyıcısı olduğu salgında ortalama olarak virüsün alımından 1-5 hafta sonra bulguları görünmeye başlıyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüs ailesinden. Hanta virüsleri insanlarda hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) ve renal sendromla beraber hemorajik ateş (HFRS) gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Erken belirtileri arasında yorgunluk, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi ve karın ağrısı bulunuyor. Tedavi edilmediği takdirde, öksürük ve nefes darlığına yol açabiliyor. CDC’nin verdiği bilgiye göre; hastalığın ölüm oranı yüzde 38.

HFRS’nin ilk belirtileri de HPS ile benzer. HFRS ayrıca tansiyonun düşmesi, akut şok ve damarlarda sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Hanta virüsü hava yoluyla bulaşmıyor ve insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla geçiyor.

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