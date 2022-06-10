Hapis cezası istenen İlker Başbuğ’un avukatından açıklama

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Başbuğ’un, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti. Başbuğ hakkında verilen mütalaaya ilişkin avukatı İlkay Sezer tarafından açıklama yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi’ isimli kitabı ile ilgili 4 Ocak 2021 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan röportajda, ‘darbe’ imasında bulunduğu iddiasıyla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklanmıştı.

Mütalaada, Başbuğ’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

“ORTADA SUÇ DUYURUSUNDAN BAŞKA BİR ŞEY YOK”

Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen mütalaanın ardından İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Savcı, İlker Başbuğ’un yazdığı bir kitabın tanıtım söyleşisinde, kitapta da yer alan bir cümleyi söyleyerek suç işlediğini iddia etmektedir.

*Savcı’ya göre, söyleşi toplumun bir kesimi tarafından tepki ile karşılanmış ve birçok şikayete neden olmuştur. İddia edilen suçun oluşumu için kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

*Oysa ortada yapılan suç duyuruları dışında başka bir şey yoktur. Bu durum da, yargının içine girdiği çıkmazın ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İlginizi Çekebilir İlker Başbuğ hakkında 3 yıl hapis istemi!